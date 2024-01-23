متحدث الرئاسة: ما تحقق اليوم بمحطة الطاقة النووية فارق فى مسيرة مصر

قال أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن التوازن بين التحديات وتوفير الاحتياجات اليومية والمستقبل أمر حتمي وتسعى إليه الدولة ويجب أن ننظر للأمر بشكل جامع.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ما تحقق اليوم من محطة الطاقة النووية هو فارق في مسيرة مصر وسيؤرخ له حتى اكتمال المشروع لدخول مصر عصرا جديدا من التكنولوجيا والعلم المرتبط بالطاقة النووية.

وتابع أن الوضع الاقتصادي سنمر منه طالما يوجد شعب كالشعب المصري وقيادة مدركة لنبض الشارع والصعوبات التي تواجهه ولدينا أساس متين تم إطلاقه على مدار السنوات.

يوجد إدراك كامل لأزمات التضخم وهناك رؤى يتم تنفيذها

وأكد أن الظروف الدولية الحالية وحدوث أزمات كالتضخم يوجد إدراك كامل لذلك ورؤى حقيقية يتم تنفيذها ومن الضروري أن يشعر الناس بانفراجة، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات لا يمكن أن يدخل دولة تعاني من ضعف في كفاءة الطرق والموانئ وهناك أزمات عالمية حدثت في الغاز والطاقة ويتم تنويع الطاقة حتى لا تتكرر هذه المشاكل.