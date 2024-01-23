الخارجية: مصر ترفع علاقاتها مع الاتحاد الأوروبى إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة

أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، عن توصل مصر والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لرفع مستوى علاقاتهما إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح "أبوزيد"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، أن هذا الاتفاق يعكس العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتطلب رفع مستوى التنسيق والحوار والتشاور بينهما.

وأضاف أن وزير الخارجية المصري قام بزيارة إلى بروكسل، حيث التقى بعدد من المسئولين الأوروبيين، من بينهم المفوض الخاص بالهجرة والمفوض الخاص بالطاقة والمناخ والمفوض الخاص بإدارة الأزمات، وسكرتير عام حلف شمال الأطلنطي ورئيسة البرلمان الأوروبي ورئيس لجان العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي.

وقال إن هذه الاجتماعات كانت فرصة لبحث العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، وعرض التجربة المصرية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والتجربة الاجتماعية ومشروعات حياة كريمة، مؤكدًا أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي في مواجهة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي تتطلب تضافر الجهود والتنسيق الفعال بين الشركاء الاستراتيجيين.