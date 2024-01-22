بتكليف من المحافظ.. مدير "تعليم الجيزة" يتفقد لجنة مستشفى 57357

تفقد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية الخاصة بطلاب تعليم الجيزة داخل مستشفى 57357 والتي تضم عدد 5 طلاب بإدارات" العمرانية،الهرم، أطفيح، بولاق الدكرور" التعليمية من المحتجزين للعلاج بالمستشفي.



ونقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رسالة حب وتقدير من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى الطلاب المرضى الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفي، حيث تواصل مع الطلاب هاتفيا متمنيا لهم الشفاء العاجل.

لقاء مع الطلاب والاطمئنان على أدائهم في الامتحانات

والتقى "سلومة"، بالطلاب واطمئن على أدائهم امتحان مادتي اللغة الاجنبية والتربية الدينية بسهولة ويسر، وأن الأسئلة جاءت من المنهج المقرر ولم تخرج من الكتاب المدرسي ولم ترد أي شكاوى.



وأصدر تعليمات إلى الملاحظين بتوفير الجو الهادىء للطلاب بما يسهم في أداء الامتحان بهدوء بعيدًا عن أي توتر أو قلق، ووجه المسئولين بالإدارات التعليمية ومديري العموم بتقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والدعم المعنوي طوال فترة تواجدهم بالمستشفى حتى خروجهم.

كما قدم هدايا للطلاب تَحفيزًا لهم ومتمنيًا التوفيق والنجاح والشفاء العاجل، وكرم وكيل تعليم الجيزة طارق محمد عبد الله المشرف على الطلاب بالمستشفى.

رافق وكيل تعليم الجيزة في جولته، المستشار بدوي علام رئيس مجلس الآباء والأمناء بالجيزة، وسحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية ونادر يوسف الصديق مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية.

محافظ الجيزة يتفقد سير لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

وكان تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة انتظام سير إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية في اول أيام الامتحانات، وذلك خلال جولة قام بها صباح اليوم الأربعاء على عدد من مدارس المحافظة حيث يؤدي 200 الف و85 طالبا الامتحانات ذلك العام داخل 698 لجنة امتحانية.

واطمئن المحافظ خلال الجولة على إنتظام العمل باللجان والإلتزام بالمواعيد المحددة لبدء وإنتهاء الإمتحانات وتوافر كافة التسهيلات الي جانب تواجد الزائرة الصحية والمختصين من مديرية الشئون الصحية بالعيادة الطبية للتعامل مع اي حالات طارئة للطلاب.

وشدد المحافظ خلال جولته التفقدية باللجان على توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب أثناء تأدية الامتحانات وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

وكيل تعليم الجيزة خلال جولته

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