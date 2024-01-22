ننشر خطة القاهرة 2030 لمشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات

تطوير العشوائيات ومشروعات الإسكان هو أحد أبرز إنجازات محافظة القاهرة خلال السنوات الثماني الماضية.

وفي السياق، يستعرض "الدستور" اليوم، الخطة الخمسية للمشروعات المقرر تنفيذها لتغيير مظهر العاصمة قبل عام 2030.

قدّمت محافظة القاهرة اهتمامًا خاصًا لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال توفير وحدات سكنية صحية بهدف رفع مستوى معيشتهم، كما تسعى المحافظة إلى توفير بدائل سكنية لسكان العشوائيات بهدف تحسين مستوى حياتهم، حيث إنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع في المحافظة وبناءً على ذلك، هناك مجموعة من المشروعات المقرر تنفيذها خلال الخطة الخمسية القادمة، بما في ذلك تنفيذ مشروعات سكنية في المناطق العمرانية الجديدة مثل منطقة بدر وغيرها من المناطق الجديدة.

رؤية المحافظة لتطوير مشروعات الإسكان في المحافظة

تسعى المحافظة إلى تطوير وتحسين جودة الحياة لقاطنيها من خلال تحقيق التوزيع العادل للخدمات بشكل عام والإسكان بشكل خاص. ولهذا الغرض، تعمل المحافظة على توفير وحدات سكنية للأشخاص ذوي الدخل المحدود وسكان العشوائيات، بهدف توفير بيئة صحية مناسبة للعيش.

ووفقًا لرؤيتها للخطة الخمسية، أشارت محافظة القاهرة إلى أنها ستقوم بدراسة احتياجات جميع المواطنين فيها، وذلك لتوفير وحدات سكنية تناسب جميع شرائح المجتمع، سواء كانت إسكان بتكاليف منخفضة أو اقتصادي أو متوسط.

خطة محافظة القاهرة لتطوير العشوائيات

تهتم محافظة القاهرة بتطوير العشوائيات والانتقال نحو محافظة خالية من العشوائيات، وهذا يظهر بشكل واضح في توفير مساكن بديلة لسكان العشوائيات، وذلك لأن المحافظة تؤمن بضرورة توفير حياة كريمة لهؤلاء الأفراد حتى يصبحون أعضاء منتجين في المجتمع. وأشارت محافظة القاهرة إلى أنها ستعتمد في خطتها لتطوير العشوائيات خلال الخطة الخمسية القادمة على الجهات المانحة، مثل الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون الدولي الألماني GIZ والاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وذلك لتنفيذ مشروعات.

وبالنسبة للاتحاد الأوروبي من خلال التعاون الدولي الألماني GIZ، سيتم تطوير عدد من المدارس والوحدات الصحية، وسيتم تطوير منظومة التخلص من النفايات وشراء معدات طبية وغير طبية للوحدات الطبية، كما سيتم إنشاء مركز طبي جديد يخدم المناطق ذات أعلى احتياج، وإنشاء حديقة عامة تخدم المناطق ذات أعلى فقر واحتياج، وإعادة رصف وإنارة الشوارع وتجديد شبكة مياه الشرب.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمنحة من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، سيتم توقيع اتفاقيات لوضع إطار عمل بين محافظة القاهرة والجهاز المصرفي لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.