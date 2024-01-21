الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الجيزة: ضخ 8 مليارات جنيه لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال اجتماعه

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن هناك 11 محورًا مروريا جديدًا جار تنفيذها حاليًا بالجيزة، وهو ما يسهم في إحداث نقلة نوعية في الحركة المرورية، والقضاء على العديد من الاختناقات التي كانت من الممكن أن تحدث. 
 

ولفت محافظ الجيزة، إلى ما شهدته مختلف الميادين والمحاور والشوارع الرئيسية بالمحافظة من أعمال تطوير ورفع كفاءة وكذا أعمال تنسيق للموقع، منوهًا أن الخطة الاستثمارية للمحافظة في السنوات الخمس الماضية كانت بإجمالي 4 مليارات جنيه، والمحافظة أنفقت 4 مليارات جنيه إضافية على الخطة، وذلك بهدف تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات. 


تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال لقاءه مع أعضاء مجلس النواب والشيوخ عن دوائر أبو النمرس والعياط والبدرشين والصف وأطفيح وذلك للوقوف على المشروعات التنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة ومناقشة الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع على المواطن.
 

 

وشهد الاجتماع استعراض أبرز ملفات الطرق والصحة والتعليم ومشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للعمل علي الارتقاء بمستوى الخدمات بها.
ووجه محافظ الجيزة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية بمحطات رفع الشيخ عتمان وأم خنان وتنفيذ الوصلات المنزلية لما لهم من أهمية حيوية في تحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة المواطنين، مشددا على سرعة الانتهاء من إدخال خدمة المياه للمعهد الأزهري الكائن بقرية أم خنان.


كما شهد اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشاريع الصرف الصحي الجاري تنفيذها بنزلة الأشطر ومنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس، وكذا مشروعات الصرف الصحي بأبو صير وسقارة بمركز ومدينة البدرشين.


وأشار اللواء أحمد راشد، إلى أن المحافظة تولي اهتماما بالغا بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتا إلى أن القرى التي تم الانتهاء من تدعيمها بخدمة الصرف الصحي وتوصيل جميع المرافق بها يتم إدراجها على الفور ضمن خطط الرصف والتطوير لشوارعها ببلاط الأنترلوك.


وشدد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الطرق بسرعة فحص الشوارع الجاري تطويرها ببلاط الانترلوك بمركز ومدينة العياط للتأكد من جودة الخامات المستخدمة ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية.


وشدد محافظ الجيزة، على شركة الكهرباء بضرورة تدعيم مستشفي أبو النمرس بمحول الكهرباء اللازم للاستفادة من تشغيل وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى للارتقاء بجودة الخدمات الصحية لما لها من أهمية في خدمة قطاع كبير من المواطنين. 
 

 

 

كما وجه المحافظ، مدير مديرية التموين بتكثيف الرقابة على المخابز لضبط المتلاعبين بالدعم والتأكيد على التزام المخابز بإنتاج رغيف العيش البلدي مطابقا للمواصفات المحددة.


وأكد محافظ الجيزة، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركزي الصف وأطفيح شهدت الانتهاء من إنشاء عدد ١٠٢ مشروع بقطاع التعليم وعدد ٤٣ مشروع بقطاع الشباب والرياضة وعدد  ١١ مجمع حكومي بالقطاع الخدمى وعدد ١١ مجمع زراعي متكامل بالقطاع الزراعى وعدد ٣٣ مكتب بريد  وتجهيزهم بالأثاث اللازم إلي جانب تنفيذ عدد من الأسواق والمواقف الحضارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى سيكون لها بالغ الاثر فى التيسير على مواطنى تلك القرى وتسهيل سبل المعيشة وذلك بخلاف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

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