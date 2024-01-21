عودة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بمحيط الكلية الحربية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه حرصًا منها على استدامة الخدمة فقد تم الانتهاء من أعمال تحويل مسار خط المياه قطر ۱۲۰۰ مم أمام سور الكلية الحربية، وتم الفتح وجاري ضخ المياه.

وأشارت شركة المياه إلى أنها قامت بالدفع بكافة المعدات والفنيين والمهندسين لإنهاء الأعمال قبل الموعد المعلن عنه بثلاث ساعات، وإذ تأسف الشركة عن فترة انقطاع المياه.

من جهة أخرى، تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ورشة تصنيع الأعلام التابعة لمحافظة القاهرة والمخصصة لإنتاج أعلام الدول بكافة المقاسات.

وتقوم الورشة بتصنيع الأعلام طبقًا للنماذج الواردة من وزارة الخارجية، كما أنها المسئولة عن نشرها في شوارع العاصمة أثناء الاحتفالات والفاعليات الدولية والمحلية بالتعاون مع كافة الوزرات والجهات الرسمية.

وتعتبر الورشة أحد الوحدات الإنتاجية التابعة لمحافظة القاهرة، وتصنع الورشة أعلام 120 دولة بطاقة إنتاجية حوالى 1500 علم شهريًا.

وفي سياق أخر، شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على استمرار تكثيف الحملات الدورية لإزالة الإشغالات بالتنسيق بين شرطة المرافق والأجهزة التنفيذية بالأحياء لإعادة الانضباط لشوارع العاصمة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذه الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للقاهرة، مشددًا على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات اليومية المفاجئة بالتنسيق مع شرطة المرافق للقضاء على كل المظاهر السلبية بالشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وطالب محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني الدائم بالشارع بين المواطنين للاستماع إلى شكاواهم واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها في إطار القانون.

وفي هذا السياق ترأس الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء شبرا والساحل، وروض الفرج.

وقامت الأجهزة التنفيذية خلال الحملة برفع الإشغالات والباعة الجائلين، وإزالة الحواجز الحديدية، ومنع الانتظار الخاطىء، وإعادة الانضباط إلى المنطقة، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.