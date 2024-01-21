الأحد 21 يناير 2024
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محافظات

نائب محافظ القاهرة تناقش خطة تطوير واجهات المبانى المطلة على الطريق الدائرى

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال اجتماعها

عقدت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا بحضور اللواء عبدالتواب محمد رئيس حي دار السلام، لاستكمال مناقشة أعمال التطوير وتحسين الهوية البصرية للطريق الدائري بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية.

 

خطة العمل تتضمن تحسين الصورة البصرية لتشمل تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية

 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على أن خطة العمل تتضمن تحسين الصورة البصرية لتشمل تطويرًا ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية ومعالجة واجهات المباني السكنية المطلة على الطريق الدائري، وسيأتي ذلك من خلال تكامل جهود فريق العمل المشترك، وتسخير كل الإمكانات المتاحة لسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وفق الجدول الزمني المحدد، وعبر مراعاة المعايير الفنية والهندسية اللازمة لتنفيذها وفق أعلى معايير الجودة بالتعاون مع الشركات المنفذة والمكاتب الاستشارية القائمة على الأعمال.

وأشارت إلى أن أعمال تطوير الهوية البصرية للطريق الدائري تتم طبقًا لرؤية عامة تتضمن تقسيم الطريق إلى قطاعات لإنجاز الأعمال بها ووفقًا للشركات العاملة والمقاولين المختصين بها للعمل على توحيد لون الدهانات للمباني على جانبي الطريق بألوان متناسقة، وتركيب اللوحات الإعلانية والمضيئة مع إضافة بعض العناصر المميزة من النباتات والأشجار والإنارات وشاشات العرض وتوزيعها بشكل مميز ومدروس وموحد، يعكس الحضارة المصرية وشعار المحافظة المار بها، وربط محطات الـBRT ومواقف الميكروباصات بهذه الهوية المميزة، وذلك في المسافة ما بين أول طريق الأوتوستراد حتى النيل بطول ١٢ كيلومترًا من خلال العمل في ٥ قطاعات في الاتجاه الشمالي و٦ قطاعات بالاتجاه الجنوبي.

 

وخلال الاجتماع أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك والمساهمة الفعالة لكل الأطراف المشاركة كل في نطاقه، موجهة بالتنسيق التام مع وزارة النقل بسرعة تنفيذ إزالات العقارات المتبقية بعد عمل حصر شامل لها بنطاق أحياء البساتين ودار السلام ومصر القديمة وسرعة تنفيذها وفقًا لأولويات الأعمال.


كما أكدت نائب محافظ القاهرة على ضرورة سرعة إزالة كل تراكمات ومخلفات الهدم والرتوش والمتعارضة مع تنفيذ المشروع، حيث تم وضع جدول زمني محدد لتنفيذها وتمكين الشركات المنفذة للتطوير من عملها والانتهاء منها في الوقت المحدد من خلال تحديد نقاط تمركز الراتش في الاتجاهين لإزالتها وسرعة التعامل معها.

 

الهوية البصرية المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة الطريق الدائري محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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