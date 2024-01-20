قبل 2030.. تفعيل مبادرة "القاهرة التعليمية.. تتحول رقمية"

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية بمحافظة القاهرة، عن تفعيل مبادرة "القاهرة التعليمية.. تتحول رقمية" تحت إشراف زينب عبدالفتاح، وكيل المديرية لشؤون الإدارات التعليمية وإشراف الدكتورة همت أبو كيلة مدير عام الشؤون التنفيذية.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، إلى أن المبادرة تأتي ذلك طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأهمية الانتهاء من تنفيذ عمليات التحول الرقمي الكامل لكل الخدمات الحكومية، والتي تهدف إلى التيسير وتوفير الوقت والجهد على أولياء الأمور والعاملين.

محاور التحول الرقمي 2030

وأعلنت محافظة القاهرة محاور العمل الرئيسية حتى 2030 للتحول الرقمي، حيث يأتي أولها مشروع تطوير الجهاز الإداري بالديوان والأحياء.

أولًا: مشروع التحول الرقمي لمنافذ الخدمات الرئيسية Front Office وقيمتها المحافظة لثلاث منافذ، المنافذ الثابتة وبها المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمراكز التكنولوجية بالأحياء، المنافذ المتنقلة وتبدء كمرحلة الأولى تجريبية على أحد الأحياء والمرحلة الثانية بتعميم التجربة على الأحياء الأكثر احتياجا.

وجاء تطوير تدعيم وتطوير البرنامج والتطبيقات الرقمية المستخدمة لدعم النظام أحد أبرز المحاور من المنافذ الإلكترونية وتشمل البوابة الإلكترونية الرئيسية لمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية لنتائج الطلاب "فرعية" والبوابة الإلكترونية للتواصل مع نواب الشعب منارة» والبوابة الجغرافية لمحافظة القاهرة وتطبيقات Facebook وWhatsApp وTwitter وYou Tube

وشملت الخطة الخمسية مشروع التحول الرقمي للإدارات الداخلية بالديوان العام والأحياء ( Back Office) بتطوير الإدارات الخلفية بالديوان "مشروع الإدارات الإلكترونية وتطوير الإدارات الخلفية بالأحياء مشروع الإدارات الإلكترونية.

إدراج أسواق ومشروع تشغيل الشباب

كما جاء التحول الرقمي لقطاع المشروعات التابعة لمحافظة القاهرة بمشروع مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة - مشروع جهاز تشغيل شباب الخريجين ومشروع الجهاز التنفيذي لسوق العبور ومشروع تحسين الخدمة المجزرية ومشروع النقل الجماعي (السرفيس) ومشروع السويقات مشروع الحدائق المتخصصة ومشروع ساحات انتظار السيارات ومشروع شركات النقل الجماعي ومشروع التأمين على الحيوانات المعدة للذبح ومشروع المحاجر ومشروع مراكز تد ريب الدفاع المدني والإطفاء ومشروع أسواق السيارات ومشروع مواقف سيارات أجرة الأقاليم.

وشمل مشروع التحول الرقمي للقطاعات المختلفة على أرض المحافظة "القاهرة بتحويلها لمدينة ذكية وشمل التطوير الرقمي، الصحة، التعليم، التضامن الاجتماعي التموين، الأوقاف الزراعة، الإسكان الثقافة والفنون الشباب والرياضة الطب البيطري، النقل والمواصلات، النظافة والتجميل المياه والصرف الصحي، المرور القوى العاملة، الكهرباء والطاقة، الضرائب العقارية التنظيم والإدارة.