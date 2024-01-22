الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يتفقد إدارتي أوسيم ومنشأة القناطر

وكيل تعليم الجيزة
وكيل تعليم الجيزة خلال متابعته الإمتحانات

تفقد اليوم أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، لجان مدرستي الأبطال للتعليم الأساسي، ومدرسة كهرباء غرب القاهرة للتعليم الأساسي، التابعتين لإدارة أوسيم التعليمية، وكان في استقباله محمد يحيى الحبشى، مدير عام الإدارة.

وواصل وكيل تعليم الجيزة جولته وتابع لجان مدرستي المناشي الجديدة للتعليم الأساسي، ومدرسة الجلاتمة الإعدادية المشتركة، التابعتين لإدارة منشاة القناطر التعليمية. 

وكان في استقباله عند الوصول مروان غراب، مدير عام الإدارة، وأدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحانهم في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الدينية، وأدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحانهم في مادتي الكيمياء والجغرافيا.
وخلال متابعته، اطمأن سلومة على سير العملية الامتحانية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان، وشدد على منع دخول الهاتف المحمول داخل اللجان سواءً للطلبة أو الملاحظين أو أي من العاملين داخل اللجان حتى ولو كان مغلقاً.

كما تأكد من وضوح ورقة الأسئلة ومستوى الامتحان فى ظل مواصفات الورقة الامتحانية الواردة من الوزارة.

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