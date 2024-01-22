محمد عفيفى لـ"الشاهد": لو كان امتد العمر بعبدالناصر كنا سنكتشف شخصًا آخر

أكد الدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، أنه لو كان العمر امتد بجمال عبد الناصر كنا سنكتشف عبدالناصر آخر لأنه فكر في عودة الأحزاب والحياة السياسية وقبل مبادرة "روجرز"، لوقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل لمدة 90 يومًا عام 1970، كما أن ناصر فكر في السلام وتم عمل قنوات مع اليسار الإسرائيلي.

وأوضح "عفيفي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عبدالناصر في 54 و55 كانت هناك قناة مفتوحة عن طريق الأمريكان لاقامة سلام مع إسرائيل لأن العلاقة في هذا الوقت كانت جيدة مع أمريكا وعادت مرة أخرى في فترة من الستينات.

وتابع، أن المعونة الأمريكية كانت تأتي وتوزع على طلاب المدارس وهي العيش الفينو والجبنة ثم ساءت مع جينسون، مؤكدًا أن عبدالناصر لم يكن شيوعيًا ولكنه كان ضدهم وسجنهم ولم يكن مع الاتحاد السوفيتي ولا الأمريكان وكان مع معاهدة السلام ولكن إسرائيل ضربتها.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.