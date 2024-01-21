الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الغبارى: إثيوبيا دولة مارقة عن القانون الدولى و"تعمل بمزاجها"

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن إثيوبيا دولة مارقة عن القانون الدولي، مؤكدًا أن تهربها من المفاوضات في سد النهضة يشير لذلك، وتؤكد  أنها دولة تعمل بمزاجها.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه في الثمانينيات احتلت إثيوبيا إقليمًا من أقاليم الصومال الشمالية وضمته لها وهذا يعطيها شيئًا من الطمع، ومع انتشار الإرهاب خلال 30 عامًا لم يطالبها أحد برد هذا الإقليم، واليوم إثيوبيا تأخذ مكانًا آخر على البحر.

السيسي قال إن تدخله مع الصومال يدافع عن الأمن القومي المصري

وتابع أن الرئيس السيسي، قال إنه بتدخله مع الصومال يدافع عن الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدول الخليجية لو ضغطت على إثيوبيا لتراجعت لأن لهم مصالح في باب المندب، وجميع التجارة العربية سيكون هناك خطر يهدد المنطقة العربية كلها قبل مصر.

وأكد أن مصر لها تاريخ طويل مع الصومال، وكانت مصر تدرب الجيش الصومالي قديمًا وتسلحه كما أن مصر هى التي أقامت كلية أركان حرب بالصومال.

محمد الغباري إثيوبيا دولة مارقة القانون الدولي تعمل بمزاجها

مواد متعلقة

دبلوماسى سابق: ما تقوم به إثيوبيا فى الصومال يزيد التوتر فى المنطقة

سرقة الأراضى.. عزة مصطفى تنتقد تدخل إثيوبيا فى الصومال (فيديو)

الرئيس الصومالى: على إثيوبيا احترام القانون الدولى

مصطفى بكرى: إثيوبيا تريد السيطرة على باب المندب (فيديو)

"الهدف مصر".. مصطفى بكرى يكشف خطورة توقيع اتفاقية أرض الصومال مع إثيوبيا

الخارجية الصومالية: لا مجال للوساطة ما لم تسحب إثيوبيا مذكرة التفاهم مع صوماليا لاند

أحمد موسى: سياسات إثيوبيا الأحادية فى الصومال تُهدد الأمن القومى العربى

الولايات المتحدة ترفض انتهاك إثيوبيا وحدة واستقلال الصومال.. وتحذر من تهديد الاستقرار

الأكثر قراءة

صنّاع وتجار الذهب يكشفون لـ«الدستور»: لماذا ارتفعت الأسعار إلى مستويات قياسية؟

أول إجراء قانونى ضد زوجة اللاعب صلاح محسن بتهمة نشر الفضائح

العالم ينقلب على «مجرم الحرب».. تصاعد المطالبات برحيل «نتنياهو».. المتطرف الأنانى يثير غضب الجميع

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

برلمانى: تحذيرات الرئيس السيسى لإثيوبيا جاءت فى وقتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

التقارب المصرى الصومالى

وائل لطفي

عودة فؤاد المهندس!

محمود خليل

«كشكش الريحانى».. و«كشكش الأمير»

أحمد الصغير

العقول المصرية المهاجرة..!

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة