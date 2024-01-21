احتفالات عرش قانا.. هل أهان المسيح العذراء بقوله "يا امرأة"؟

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بحلول ثاني أيام عيد الغطاس المجيد، كما تستعد الكنيسة للاحتفال بحلول عيد عرس قانا الجليل، غدًا الاثنين.

ومع احتفالات عرس قانا الجليل، يتساءل البعض لما لقب السيد المسيح السيدة العذراء في حديثه لها الذي دار وقت العرس بلقب او مصطلح (امرأة).

هل اهان المسيح العذراء بقوله (يا امرأة)؟

وقال إبراهيم ألفي، حاصل على دبلوم معهد الرعاية والتربية الكنسية شعبة الكتاب المقدس لـ"الدستور"، ان لقب امرأة لم يكن تجاهلاً من المسيح للعذراء أو تقليل من شأنها او اهانة كما يتصور البعض، بل هو لقب دارج في المجتمع اليهودي كان يُستخدم كالقاب أخرى كثيرة، لكن مع اختلاف الثقافات اليوم في 2024 ولأن البعض لا يستخدم ذلك التعبير فيظن أن في ذلك تقليل او اهانة، لكنه أمرًا غير حقيقيًا.

من جانبه، قال القس مارك المدرس بكلية مار أفرام اللاهوتية إن المسيح كرر قوله لكلمة امرأة للسيدة العذراء على الصليب وذلك عندما عهد بها الى يوحنا تلميذه لرعايتها وقال لها: "يا امرأة هوذا ابنك"، وكان دائمًا يقول هذه الكلمة لكل سيدة يخاطبها فقالها لمريم المجدلية فى: "قَالَ لَهَا يَسُوعُ: يَا امْرَأَةُ، لِمَاذَا تَبْكِينَ؟ مَنْ تَطْلُبِينَ؟ "وقالها للمرأة السامرية فى "يا امرأة صدقينى" وقالها للمرأة الكنعانية فى " يا امرأة عظيم هو ايمانك" ما يدل أن المسيح نفسه الذى هو بلا خطية كان يجد ان كلمة امرأة هى افضل كلمة يقولها لأى سيدة.

كما ذكرت معجزة قانا الجليل فى انجيل يوحنا فقط وقد كتب باليونانية وعندما نرجع الى اللغة اليونانية نجد ان كلمة امرأة فى اليونانية تنطق " جوناى " وهى كلمة تدل على مدى الاحترام والتكريم والعطف المبالغ للأنثى والدليل على ذلك انه فى الادب اليونانى كان اوديسيوس يخاطب محبوبته بنلوب بكلمة جوناى او امرأة وكذلك اوغسطس قيصر كان يخاطب كليوباترا ملكة مصر بنفس الكلمة وهذه الكلمة تساوى كلمة Lady او My lady فى الانجليزية والتى تطلق على الاميرات والملكات .

يعتبر عيد عرس قانا الجليل من الاعياد السيدية الصغرى في التقسيم الطقسي للاعياد الكنيسة الأرثوذكسية الذي يندرج تحته اعياد سيدية كبرى تتمثل في عيد البشارة ويكون يوم 29 برمهات، وعيد الميلاد 29 كيهك، وعيد الغطاس 11 طوبة، وأحد الشعانين الأحد السابع من الصوم الكبير، وأحد القيامة وهوالأحد الثامن من الصوم الكبير، وعيد الصعود اليوم الأربعين من القيامة، وعيد العنصرة اليوم الخمسين من القيامة.

وصغرى تتمثل في عيد الختان فى يوم 8 من عيد الميلاد، ودخول السيد المسيح الهيكل (8 أمشير)، وعيد دخول السيد المسيح ارض مصر (24 بشنس، حوالى اول يونيو)، وعرس قانا الجليل (13 طوبة، حوالى 12 يناير)، وعيد التجلى (13 مسرى, حوالى 19 أغسطس)، خميس العهد: الخميس الاخير بنهاية اسبوع الآلام، واحد توما: الاحد التالى بعد عيد القيامة