السبت 20 يناير 2024
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حوادث

المتحدث باسم "الدستورية": 6 اختصاصات للمحكمة في الدستور

المستشار طارق شبلالمستشار
المستشار طارق شبلالمستشار طارق شبل

قال المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المشرع للدستور المصري الصادر فى 18 يناير 2024، على النص بأن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مبين اختصاصاتها.

وأضاف شبل، خلال المؤتمر الصحفي العالمى الذى تعقده المحكمة الدستورية العليا بالتزامن مع مرور 10 سنوات على إصدار دستور مصر، أن المادة 192 من الدستور أسس للاختصاصات المحكمة واليى يمكن حصرها فى 6 اختصاصات أولها تتمثل فى الرقابة الدستورية على القوانين واللوائح والفصل فى المنازعات القائمة بين جهتين قضائتين مختلفين.

وتابع أن الدستور يعد هو القانون الأساسي الذي يرسي المبادئ والقواعد التي من خلالها يمكن رقابة القوانين مؤكدا بأن هذه الرقابة ليست شعار نتشح به وإنما هو واقع وحقيقة مستقرة فى وجدان الأمة.

وتعقد المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرا صحفيا عالميا بعنوان "قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014"، والذي يأتي متزامنا مع مرور 10 أعوام على صدور دستور 2014، والذي يحضره كبار رجال الدولة ورجال القضاء والمراسلين المصريين والأجانب ورجال الصحافة والإعلام، كما يحضره أعضاء لجنتي العشرة، والخمسين واضعي الدستور.

المستشار طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المشرع للدستور المصرى المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة

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