ضبط 6 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لاختراق "المحفظة الإلكترونية"

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بالقاهرة من أحد الأشخاص بتضرره من شخصان يستقلان دراجة نارية لقيامهما بخطف هاتفه المحمول ومظروف بداخله مبلغ مالى «دون إصابات» حال سيره بأحد الشوارع ب، وفي وقت لاحق اكتشف اختراق «المحفظة الإلكترونية» من الهاتف الخاص به وتحويل مبلغ مالى إلى حساب رقم هاتف «محدد».

بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وتم ضبطهم 6 أشخاص وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه وأجزاء من هواتف محمولة وبعض الشرائح بها تطبيق المحفظة الإلكترونية و5 هواتف محمولة مختلفة الأنواع مستخدمة في اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وبمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في اختراق صفحات مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن طريق التوصل للرقم السرى الخاص بتلك الصفحات والتواصل مع أهلية وأصدقاء مالكى الحسابات منتحلين شخصية المجنى عليهم وطلب مبالغ مالية وتحويلها عبر تطبيق «المحفظة الإلكترونية».

كما تبين وجود 35 عملية تحويل وإيداع مبالغ مالية من 35 رقم هاتف محمول، للمحفظة الخاصة بالرقم المحدد «المستخدم في الواقعة» على فترات زمنية متفرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.