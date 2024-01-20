ضبط مدير مصنع تهرب من سداد 9.6 مليون جنيه مستحقة للدولة بالإسكندرية

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مدير مصنع ملابس لامتناعه عن سداد 9.6 مليون جنيه مديونية مستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة في الإسكندرية.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شريك ومدير مصنع ملابس جاهزة- مقيم بمحافظة الإسكندرية) لامتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات المملوكة للدولة، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات- تأسيس الشركات).

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المتهم من حصيلة نشاطه غير المشروع بـ(9.6 مليون جنيه) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.