السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على 4 متهمين بجمع تبرعات فى الجيزة وانتحال صفة رجال شرطة

متهمين
متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على 4 متهمين فى واقعة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بحجة جمع التبرعات للأعمال الخيرية ودور رعاية الأيتام في الجيزة، فيما أحال اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من ضباط قسم شرطة الوراق يفيد بتقدم محمد نجم الدين 37 سنة- رئيس مجلس إدارة شركة أموال العربية إحدى الشركات القابضة- والعضو المنتدب لمجموعة شركات العربية لحليج الأقطان، ببلاغ بتضرره من شخص اتصل بسكرتير الشركة وتواصل مع المبلغ، وانتحل صفة لواء شرطة بمرور القاهرة، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لجمعية خيرية، (نشاطها رعاية الأيتام)، فقام المبلغ بتحويل بنكي 45 ألف جنيه لحساب الجمعية ومبلغ 6 آلاف جنيه على (فودافون كاش)، واكتشف بعد ذلك أن الهاتف مغلق وأنه تعرض لواقعة نصب.

وأمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بسرعة تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، حيث تبين من التحريات أن الجمعية في منطقة وراق الحضر والمشهرة منذ 2020، وهي عبارة عن محل بداخله مكتبان، ولا يوجد به أي أشخاص، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم: «سامي. ف»، 57 سنة، سائق بوزارة الري (سابق اتهامه في 6 قضايا آداب عامة، نصب، إصابة خطأ، مشاجرة بدوائر أقسام الوراق وإمبابة ومدينة نصر والأزبكية)، و«دعاء. ح» 24 سنة- مندوبة تحصيل بالجمعية، و«سمية.ع»، 53 سنة، موظفة استقبال بالجمعية عمة الثانية، و«​داليا.ا»، 26 سنة، مندوبة تحصيل بالجمعية.

الأجهزة الأمنية رجال شرطة التبرعات للأعمال الخيرية دور رعاية الأيتام مدير الإدارة العامة

مواد متعلقة

1230 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 29 سيارة ودراجة نارية متروكة

بتخفيضات 40%.. "الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع

"الداخلية" تطلق لوجو عيد الشرطة الـ72

غسـلوا قرابة 80 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص

تنفيذ 84 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

ضبط 196 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهمًا خلال 24 ساعة

فى مطاردات أمنية.. القبض على 311 تاجر مخدرات بالمحافظات

ضبط هارب من الإعدام ورجل أعمال مطلوب بالأقصر والجيزة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

التحريات تكشف سبب خناقة حمو بيكا فى كافيه بأكتوبر

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب