القبض على 4 متهمين بجمع تبرعات فى الجيزة وانتحال صفة رجال شرطة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على 4 متهمين فى واقعة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين بحجة جمع التبرعات للأعمال الخيرية ودور رعاية الأيتام في الجيزة، فيما أحال اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، المتهمين إلى النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغًا من ضباط قسم شرطة الوراق يفيد بتقدم محمد نجم الدين 37 سنة- رئيس مجلس إدارة شركة أموال العربية إحدى الشركات القابضة- والعضو المنتدب لمجموعة شركات العربية لحليج الأقطان، ببلاغ بتضرره من شخص اتصل بسكرتير الشركة وتواصل مع المبلغ، وانتحل صفة لواء شرطة بمرور القاهرة، وطلب منه مبالغ مالية على سبيل التبرع لجمعية خيرية، (نشاطها رعاية الأيتام)، فقام المبلغ بتحويل بنكي 45 ألف جنيه لحساب الجمعية ومبلغ 6 آلاف جنيه على (فودافون كاش)، واكتشف بعد ذلك أن الهاتف مغلق وأنه تعرض لواقعة نصب.

وأمر اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، بسرعة تشكيل فريق بحث قاده المقدم محمد طارق، رئيس مباحث الوراق، حيث تبين من التحريات أن الجمعية في منطقة وراق الحضر والمشهرة منذ 2020، وهي عبارة عن محل بداخله مكتبان، ولا يوجد به أي أشخاص، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم: «سامي. ف»، 57 سنة، سائق بوزارة الري (سابق اتهامه في 6 قضايا آداب عامة، نصب، إصابة خطأ، مشاجرة بدوائر أقسام الوراق وإمبابة ومدينة نصر والأزبكية)، و«دعاء. ح» 24 سنة- مندوبة تحصيل بالجمعية، و«سمية.ع»، 53 سنة، موظفة استقبال بالجمعية عمة الثانية، و«​داليا.ا»، 26 سنة، مندوبة تحصيل بالجمعية.