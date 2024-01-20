غلق كلى لطريق بلبيس الصحراوى بالوصلة من شارع الملاحة الجوية لمدة 3 أشهر

أعلنت وزارة الداخلية عن وجود خدمات مرورية، تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالقاهرة، حيث تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالقاهرة، مما يستلزم استكمال أعمال الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع حامد حجازى «الجيش»، وذلك اعتبارًا من الساعة 12.05 صباح اليوم السبت، ولمدة 3 أشهر.

الأمر الذي يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من الطريق الدائرى يسلك يمينًا شارع الملاحة الجوية فيسارًا شارع الكتيبة وصولًا لشارع حامد حجازي فاستكمالًا بالتحويلات القائمة.

من جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.