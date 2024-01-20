السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

غلق كلى لطريق بلبيس الصحراوى بالوصلة من شارع الملاحة الجوية لمدة 3 أشهر

غلق كلي لطريق بلبيس
غلق كلي لطريق بلبيس الصحراوي

أعلنت وزارة الداخلية عن وجود خدمات مرورية، تزامنًا مع استكمال تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالقاهرة، حيث تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر بالقاهرة، مما يستلزم استكمال أعمال الغلق الكلي لطريق بلبيس الصحراوي بالوصلة من شارع الملاحة الجوية وحتى شارع حامد حجازى «الجيش»، وذلك اعتبارًا من الساعة 12.05 صباح اليوم السبت، ولمدة 3 أشهر.

الأمر الذي يستلزم إجراء تحويلات مرورية للقادم من الطريق الدائرى يسلك يمينًا شارع الملاحة الجوية فيسارًا شارع الكتيبة وصولًا لشارع حامد حجازي فاستكمالًا بالتحويلات القائمة.

من جهتها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وزارة الداخلية أعمال مشروع الصرف الصحى الجبل الأصفر مرور القاهرة تسيير حركة المرور

مواد متعلقة

بتخفيضات 40%.. "الداخلية" تواصل فعاليات مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع

"الداخلية" تطلق لوجو عيد الشرطة الـ72

غسـلوا قرابة 80 مليون جنيه.. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص

تنفيذ 84 ألف حكم قضائى متنوع خلال 24 ساعة

ضبط 196 قطعة سلاح ناري بحوزة 153 متهمًا خلال 24 ساعة

فى مطاردات أمنية.. القبض على 311 تاجر مخدرات بالمحافظات

ضبط هارب من الإعدام ورجل أعمال مطلوب بالأقصر والجيزة

يسرقون من المساكن.. ضبط أخطر عصابة في مدينة الشروق

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

التحريات تكشف سبب خناقة حمو بيكا في كافية بأكتوبر

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

القبض على حمو بيكا في مشاجرة داخل كافيه بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب حرب غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب