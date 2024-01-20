السبت 20 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 3 فى حريق شقة بمنطقة مسطرد

حريق شقة
حريق شقة

لقي شخص مصرعه وإصابة 2 آخرين خلال نشوب حريق  شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات بمنطقة مسطرد، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق، وجرى نقل الجثة والمصابين للمستشفي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق السادس في أحد العقارات شارع مسجد الإخلاص بجوار طلعة كوبري مسطرد.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية ودفعت بسيارتي إطفاء مدعومة بسيارات الإسعاف، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

وبالمعاينة والفحص كشفت التحريات مصرع شخص وإصابة 2 آخرين جراء الحريق، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا لمحاصرة النيران، وتم التعامل مع الحريق من قبل رجال الحماية المدنية للسيطرة عليه وإخماده.

مدينة شبرا الخيمة القليوبية حريق شقة مسطرد السيطرة على الحريق حريق داخل شقة

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