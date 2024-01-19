نيفين مسعد: البابا تواضروس قال إننا نعيش بعصر الأقدام ولسنا بعصر الأقلام

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن سهولة الحصول على المعلومات قد تؤدي إلى الالتزام أو الاستسهال لدى الطلاب، وهذا يتوقف على ظروف التنشئة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطالب لو نشأ في بيئة تؤكد على التعليم وأنه يترتب عليه تحسين الوضع فإننا نجده ملتزمًا أما لو نشأ لطالب في بيئة تتراجع فيها قيم التعليم والاستسهال تتراجع قيم التعليم.

وأشارت إلى أنها زارت مؤخرًا البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئته بالعام الجديد، قال لهم إن جيل هذه الأيام لا يتطلع أن يكون مدرسًا أو له علاقة بمهنة التعليم مؤكدًا أننا نعيش في عصر الأقدام ولسنا في عصر الأقلام، مؤكدة أنه حتى كرة القدم تحتاج للمهارة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.