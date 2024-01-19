الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نيفين مسعد: البابا تواضروس قال إننا نعيش بعصر الأقدام ولسنا بعصر الأقلام

نيفين مسعد
نيفين مسعد

قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن سهولة الحصول على المعلومات قد تؤدي إلى الالتزام أو الاستسهال لدى الطلاب، وهذا يتوقف على ظروف التنشئة.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الطالب لو نشأ في بيئة تؤكد على التعليم وأنه يترتب عليه تحسين الوضع فإننا نجده ملتزمًا أما لو نشأ لطالب في بيئة تتراجع فيها قيم التعليم والاستسهال تتراجع قيم التعليم.

وأشارت إلى أنها زارت مؤخرًا البابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لتهنئته بالعام الجديد، قال لهم إن جيل هذه الأيام لا يتطلع أن يكون مدرسًا أو له علاقة بمهنة التعليم مؤكدًا أننا نعيش في عصر الأقدام ولسنا في عصر الأقلام، مؤكدة أنه حتى كرة القدم تحتاج للمهارة.

برنامج الشاهد

يعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود. 

فين مسعد البابا تواضروس عصر الأقدام عصر الأقلام الالتزام الاستسهال

مواد متعلقة

نيفين مسعد لـ"الشاهد": المجتمع الطلابى الآن فيه درجة عالية من الاستسهال

"أبوعاصى" لـ"الشاهد": لا يسارع إلى التكفير إلا الجهلة والمتشددون

"أبوعاصى"لـ"الشاهد": تجديد الخطاب الدينى لا يقتصر على المؤسسة الدينية

أبوعاصى لـ"الشاهد": أنا ضد تكفير أى مفكر

"أبوعاصى" لـ"الشاهد": المرأة علم يدرس بالغرب وندرسها على أنها تورث نصف الرجل

"أبوعاصى" لـ"الشاهد": العلمانيون فى مصر ليسوا ملاحدة

الأكثر قراءة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

عاجل.. الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

عاجل.. خلال ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تردد قناة الجزائر الأولى الناقلة لكأس الأمم الإفريقية

موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة السابعة والثامنة

فيتوريا بعد التعادل مع غانا فى أمم إفريقيا: "لسه الأمانى ممكنة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس