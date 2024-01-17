الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من المحكمة فى قضية مندوب شركة المبيدات الحشرية بعابدين

محكمة
محكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بـعابدين، اليوم الأربعاء، محاكمة عامل بتهمة سرقة شقق المواطنين، بعد زعمه أنه يعمل مندوبا لإحدى شركات إبادة الحشرات، لجلسة 30 يناير.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن الأهالى سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل عقار فى منطقة عابدين، وباستبيان الأمر أمكن ضبط أحد الأشخاص، أثناء تواجده داخل العقار، وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورة" ومبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية.

وقالت المجنى عليها ربة منزل فى التحقيقات، إنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل أحد الأدراج بغرفة النوم، فقامت بالاستغاثة ولاذت بالفرار.

وبمواجهة المتهم بأقوال المجنى عليها، أيدها وأقر بقيامه بإيهام ضحاياه بأنه مندوب من شركة لإبادة الحشرات وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات وقائع سرقة، كما اعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "المغافلة" عقب إيهام المجنى عليهم بأنه مندوب شركة لإبادة الحشرات والتعقيم.

وأقر بارتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهن اتهموه بالسرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

تحقيقات النيابة سرقة شقق إبادة الحشرات شركات

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