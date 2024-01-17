الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة متهم بانتحال صفة مندوب مبيعات في عابدين

محكمة
محكمة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، اليوم الأربعاء، محاكمة متهم بانتحال صفة مندوب مبيدات حشرية لسرقة الشقق السكنية.

استمعت النيابة إلى أقوال المجنى عليها وقالت، إنه أثناء تواجدها بالشقة سكنها قام المتهم بالطرق على الباب، وإيهامها بأنه مندوب بشركة لإبادة الحشرات والتعقيم عرض عليها تعقيم الشقة سكنها مقابل مبلغ مالى، وأثناء ذلك شاهدته حال شروعه فى سرقة حافظة النقود خاصتها من داخل إحدى الأدراج بغرفة النوم فقامت بالاستغاثة بالجيران، وأثناء ذلك لاذ المتهم بالفرار.

وجاء في أقوال الأهالى أنهم سمعوا صوت استغاثة إحدى السيدات من داخل بالعقار، وباستبيان الأمر تبين أنه  أثناء تواجد أحد الأشخاص بداخل العقار وبحوزته 8 ورقات مدون عليها فاتورة إحدى الشركات لإبادة الحشرات والتعقيم "مزورين" ومبلغ مالى وبخاخة مبيدات حشرية.

المجني عليها مبيدات حشرية سرقة جنايات القاهرة الشقق السكنية

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