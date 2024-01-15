الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحة العالمية": ما يحدث بغزة كارثة إنسانية لم نشهدها بأي مكان بالعالم

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال كريستيان ليندماير، متحدث باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع في غزة يتدهور يومًا بعد يوم، مؤكدًا أن المساعدات التي تدخل يتم توزيعها بشكل غير متساوي.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يوجد بعض المخاطر وأنه من غير المسموح للقافلات بالعبور للشعب الفلسطيني من قبل الجانب الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه يتم الضغط عليهم سياسيًا ودبلوماسيًا لإدخال المساعدات.

وأشار إلى أن الأماكن أصبحت أكثر اكتظاظًا بالجنوب وأن الوضع أصبح غير محتمل، وأن الفلسطينيين يمكنهم إقامة خيام بمدارس الأونروا أو بالمستشفيات وفي أي مكان مع الأمراض، مؤكدًا أن الأطفال معرضون للإصابة بأمراض خطيرة ولا يوجد تغذية ولا مياه نظيفة وهذا يؤدي لضعف المناعة تجاه الأمراض وهذا خليط إنساني لكارثة إنسانية.

 يجب السماح بدخول المياة والأدوية والغذاء

وأكد أنه يجب السماح بدخول المياه والأدوية والغذاء المتوقفة عند المعابر، وعلى الجانب الإسرائيلي السماح لها بالدخول، موضحًا أن ما نراه في غزة لم يشاهده في أي مكان بالعالم، فلم يسبق له أن رأى استهداف الأطفال وقطع النساء والشيوخ أطرافهم بدون مخدر فهذا يمثل كارثة إنسانية كبرى.

باسم منظمة الصحة العالمية غزة كارثة انسانية ضعف المناعة المستشفيات أمراض خطيرة

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