جالانت يعلن انتهاء العملية العسكرية البرية فى شمال قطاع غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن العملية العسكرية المكثفة التي تقوم بها إسرائيل في جنوب قطاع غزة تقترب من نهايتها، كما أعلن عن انتهائها في الشمال، بحسب ما أوردته رويترز.

ومع ذلك، أشار جالانت إلى أن حماس لن توافق على إطلاق سراح المزيد من الرهائن دون استمرار الضغط العسكري، وقال جالانت إنه بعد الحرب يجب ترك القيادة في غزة للفلسطينيين.

تطورات الأوضاع

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية عن أهدافها لتشمل السفن الأمريكية، وفقًا لمسئول من الجماعة المتحالفة مع إيران، الذي أضاف أن الولايات المتحدة "على وشك فقدان أمنها البحري".

وقالت الشركة الأمريكية المشغلة للسفينة، شركة Eagle Bulk Shipping، إن سفينة البضائع السائبة Gibraltar Eagle تعرضت لـ"مقذوف مجهول" أثناء إبحارها على بعد 100 ميل قبالة خليج عدن ولحقت أضرار محدودة بمخزن البضائع الخاص بها.

كما أكد الجيش الأمريكي أن صاروخًا بالستيًا مضادًا للسفن، أطلقه الحوثيون، أصاب سفينة حاويات ترفع علم جزر مارشال وتمتلكها وتديرها الولايات المتحدة، ولم تبلغ السفينة عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها.

ونفى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ما أسماه "الرواية الخبيثة" التي تدعي أن الغارات الجوية ضد الحوثيين كانت جزءًا من الحرب بين إسرائيل وغزة.