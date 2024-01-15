الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قناة الغد تنعي مصورها يزن الزويدي في غزة وتندد بجرائم الاحتلال

يزن الزويدي
يزن الزويدي

نعت قناة الغد الإخبارية، الزميل يزن الزويدي، مصورها في شمال قطاع غزة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أثناء تأدية واجبه الصحفي.

وأكدت القناة في بيانها أن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن استهداف الصحفيين والإعلاميين في غزة، وطالبت المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال ضد حرية الصحافة، ورفضت محاولات التشويه والتعتيم الإعلامي التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية.

وكان الشهيد يزن الزويدي، البالغ من العمر 27 عاما، يعمل في قناة الغد منذ ست سنوات، وشارك في تغطية العديد من الأحداث والصراعات التي عاشها الشعب الفلسطيني في غزة.

فيما عبرت نقابة الصحفيين البريطانيين عن حزنها وتضامنها مع أسرة وزملاء الشهيد الزويدي، مشيدة بشجاعة الصحفيين في غزة الذين يضحون بحياتهم من أجل نقل الحقيقة للعالم.

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