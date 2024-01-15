بيل جيتس: 4% زيادة فى الإنفاق على الصحة خلال 2024 بواقع 2 مليار دولار

تخطط مؤسسة بيل وميليندا جيتس لإنفاق هذا العام أكثر من أي وقت مضى 8.6 مليار دولار، مع تعثر التمويل الصحي للدول ذات الدخل المنخفض بعد جائحة كورونا، وترتفع ميزانية 2024 التي وافق عليها مجلس إدارة المؤسسة بنسبة 4% عن العام الماضي، وبزيادة قدرها 2 مليار دولار عن عام 2021.

وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن ميزانيات الصحة العالمية تتراجع بشكل عام، كما أن المساهمات في الصحة في البلدان ذات الدخل المنخفض متوقفة.

وتعد مؤسسة "جيتس" بالفعل ممولًا رئيسيًا للصحة العالمية، وواجهت انتقادات بسبب تأثيرها غير المبرر، لكن الرئيس التنفيذي مارك سوزمان قال، العام الماضي، إنها لا تستطيع التراجع حتى يتدخل الآخرون، مع خطط لإنفاق 9 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2026.

وقال بيل جيتس، ملياردير التكنولوجيا الذي أسس المؤسسة في عام 2000 مع زوجته آنذاك ميليندا، التي لا تزال تعمل معه في هذه المؤسسة: "لا يمكننا التحدث عن مستقبل البشرية دون الحديث عن مستقبل الصحة".

وركزت مؤسسة "جيتس" منذ فترة طويلة على الابتكار في مجال الرعاية الصحية، ويهدف التمويل الجديد جزئيًا إلى فتح الوصول إلى المزيد من التقنيات الجديدة للأشخاص الأكثر ضعفًا في العالم، بعد التركيز على فيروس كورونا خلال حالة الطوارئ الوبائية، وسيشهد عام 2024 العودة إلى المجالات ذات الأولوية الراسخة للمؤسسة، وهي معالجة تهديدات الأمراض المعدية الأوسع والأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال.

وقال "جيتس" إن موت الأمهات والأطفال ببساطة بسبب المكان الذي يعيشون فيه "يبقيني مستيقظا في الليل"، ويخطط هو وغيره من المسئولين التنفيذيين في "جيتس" في حضور المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي يبدأ اليوم الإثنين، لعرض منتجات صحية بسيطة يمكن أن تنقذ حياة الملايين، من اللقاحات إلى أداة الموجات فوق الصوتية التي تدعم الذكاء الاصطناعي، وسيتحدث جيتس أيضًا عن إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على نطاق أوسع في هذا الحدث.