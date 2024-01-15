أسوشيتيد برس: الصراع وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي يتصدر اجتماعات النخبة في دافوس

أكدت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية أن قضايا النزاعات الإقليمية وتغير المناخ والذكاء الاصطناعي ستتصدر بقوة أجندة اجتماعات النخبة والمشاركين في منتدى دافوس العالمي المقرر انطلاقه اليوم الاثنين ويستمر لمدة 5 أيام.

وذكرت الوكالة، في مستهل تقرير نشرته حول هذا الشأن، أن الحرارة على كوكب الأرض لاتزال ترتفع بمستويات قياسية فضلًا عن تفاقم الصراع في الشرق الأوسط وتعثر أداء الاقتصاد العالمي والدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا ناهيك عن حقيقة أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقلب حياة البشرية كلها رأسًا على عقب.

وأوضحت أن قائمة المهام ذات الأولويات العالمية تزايدت في نسخة هذا العام من المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عادة ما يضم نخبة رجال الأعمال والسياسة وغيرهم من النخب في جبال الألب الثلجية في منتجع دافوس بسويسرا، حيث سيتوجه أكثر من 60 رئيس دولة وحكومة بما في ذلك الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوج والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى المدينة لإجراء فعاليات عامة ومحادثات مغلقة وسيكونون من بين أكثر من 2800 مشارك من بينهم أيضًا أكاديميون وفنانون وقادة منظمات دولية.

وسيركز هذا التجمع في الغالب على الطموح النبيل وتعزيز الابتكار في مجال الأعمال بجانب تعزيز جهود صنع السلام والتعاون الأمني والتحسينات للوصول إلى حياة أفضل في مجال الرعاية الصحية وإتاحة الفرصة والمكان لصانعي القرار في مجموعة من المجالات والصناعات للتواصل.

موجز إنساني حول غزة

ووصف نقاد المنتدى التجمع بأنه رمز للفجوة المتسعة بين الأغنياء والفقراء، حيث أشارت "أسوشيتيد برس" إلى تنظيم الاشتراكيين السويسريين الشباب مسيرة يوم أمس الأحد لانتقاد المنتدى حيث وصفوا مشاركيه بأنهم "الأغنى والأقوى والمسئولون عن حروب وأزمات اليوم".

وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أنه من المنتظر أن تنعقد غدا الثلاثاءجلسة تحت عنوان "موجز إنساني حول غزة" لمدة نصف ساعة، مشيرة إلى أن رؤساء وزراء قطر والأردن ولبنان سوف يشاركون في المنتدى.

وقالت "أسوشيتيد برس" إنه في الوقت الذي يمثل فيه دافوس صورة إيجابية كبيرة بشكل عام، إلا أن الصراع الإقليمي في الشرق الأوسط يمكن أن يلقي بظلال كبيرة على فعاليات الحدث مثلما فعلت حرب أوكرانيا قبل عام، مما دفع المنظمين إلى استبعاد أي وفد روسي، ففي هذا العام تلوح في الأفق حرب إسرائيل المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ومؤخرًا الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على المسلحين الحوثيين في اليمن الذين أطلقوا صواريخ على ممرات الشحن في البحر الأحمر.

وفي علامة على حصول قضايا التكنولوجيا على شريحة كبيرة ومتزايدة من الاهتمام في دافوس، سيحظى موضوع الذكاء الاصطناعي "كقوة دافعة للاقتصاد والمجتمع" هذا العام بحوالي 30 جلسة منفصلة ستتطرق إلى قضايا الذكاء الاصطناعي في التعليم والشفافية بشأن الذكاء الاصطناعي وأخلاقياته وتأثيره على الإبداع في حين حذر منظمو المنتدى الأسبوع الماضي من أن التهديد الذي تشكله المعلومات المضللة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، مثل إنشاء محتوى اصطناعي، هو أكبر تهديد في العالم على المدى القصير.

وعلى صعيد متصل.. ذكرت قناة "الإخبارية السعودية" أن الوفد السعودي المشارك في المنتدى سيناقش أبرز التحديات الراهنة وأهمية معالجتها عبر تعزيز التعاون الدولي ودعم التكامل الاقتصادي والاستدامة للموارد، خلال المنتدي الذي سيعقد في الفترة 15-19 يناير الجاري.

وأضافت أن المنتدي سيسلط الضوء على التقدم الذى تم إنجازه فى إطار رؤية المملكة 2030 ومسيرة التحول والتنمية التي تشهدهم المملكة فى مختلف المجالات.