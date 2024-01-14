أخبار هذا المساء| أهل غزة يصفون معاناتهم في اليوم الـ100.. وكيف أصبح نور النبوي وعصام عمر نجوم السينما؟

تنوعت أخبار هذا المساء ما بين أخبار اجتماعية وأخرى خاصة بالصحة والفن فى هذا السياق ترصد الدستور أبرز أخبار هذا المساء

"والله العظيم تعبنا".. أهل غزة يصفون معاناتهم في اليوم الـ100 من الحرب

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، معاناة أهل غزة، في اليوم الـ 100 من الحرب، والذين أكدوا معاناتهم وشعورهم بالضياع لكنهم مستعينين بالله على حالهم.

للمزيد اضغط هنا

تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين لـ25 فبراير

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 25 فبراير المقبل.

للمزيد اضغط هنا

مقتل إسرائيليين بصواريخ "حزب الله".. والمقاومة الفلسطينية تقصف أسدود

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد إن إسرائيليًين قتلا بصواريخ أطلقها "حزب الله" من لبنان، على شمال إسرائيل.

للمزيد اضغط هنا

سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 2024 وجرام الذهب للبيع والشراء

يختلف سعر الجنيه الذهب من شركة لاخرى حسب عدد جراماته وحسب المصنعية التي تضعها الشركة على الجنية الذهب، ويفضل المصريون الاستثمار في الذهب مع التغيرات الكبيرة في سعر صرف الجنيه المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الجنية الذهب اليوم فى مصر والذهب للبيع والشراء.

للمزيد اضغط هنا

التوت والزبادي.. تعرف على الأطعمة التي لا ترفع نسبة السكر في الدم

يعد الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر في الدم أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، حيث يعد الاستهلاك المنتظم للأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات عامل خطر للإصابة بمرض السكري في وقت لاحق من الحياة، خاصة إذا كان هناك تاريخ عائلي لمرض السكري، وإن دمج الأطعمة المناسبة في نظامك الغذائي يمكن أن يلعب دورًا محوريًا في تحقيق التوازن.

للمزيد اضغط هنا

بدعم من "المتحدة".. كيف أصبح نور النبوي وعصام عمر وطه دسوقي نجوم السينما؟

استطاع عدد من النجوم الشباب إثبات موهبتهم وفرضها على الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، محققين المعادلة الصعبة في الجمع بين الأعمال الدرامية والسينمائية.

للمزيد اضغط هنا

موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

ارتفع السؤال عن موعد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، على محركات بحث جوجل خلال الساعات الماضية، من قبل المواطنين المصريين، وذلك ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المدن الجديدة بجميع محافظات الجمهورية.

للمزيد اضغط هنا