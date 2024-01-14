الأحد 14 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل دعوى سحب الثقة من نقيب المهندسين لـ25 فبراير

نقيب المهندسين
نقيب المهندسين

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من عفاف عبد الحي وآخرين، والمطالبة بإعلان الدعوى لسحب الثقة من نقيب المهندسين لجلسة 25 فبراير المقبل.

 اختصمت الدعوى التى حملت رقم  50947 لسنة ٧٧ قضائية، نقيب المهندسين بصفته ووزير الري.

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين الأخيرة، أحداثا مؤسفة وغير متوقعة ضربت أعرق النقابات في مصر، حيث أقدم مجهولون على اقتحام مقر الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين بأرض المعارض، وقاموا بتكسير الصناديق الخاصة بالاستفتاء وتدمير أوراق الاقتراع، وتم الاعتداء على الموجودين داخل مقر الجمعية بعد رفض أعضاء نقابة المهندسين سحب الثقة نقيب المهندسين.

محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة نقيب المهندسين عفاف عبد الحي الدعوى وزير الري

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