الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تخصيص يوم لعيد الأب.. قرار من مجلس الدولة بشأن الأمر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الأولى بمجلس الدولة، إخطار وزارة التضامن الاجتماعي ﺑﺤﻀﻮر التمثيل القانوني للوزارة بجلسة 8 يناير 2024 في دعوى عيد الأب في مصر وتقديم الرأي النهائي لتخصيص يوم من كل عام ليكون عيدًا للأب المصري، في الدعوى رقم 48764 لسنه 77 ق مختصما فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر. 

دعوى تطالب بتخصيص يوم لعيد الأب

كان ياسر محمد عبدالوهاب  قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر

وذكر في دعواه، إن عيد الأب هو يوم عالمي يحتفل فيه معظم الدول بهذه المناسبة، إلا أنه لا يوجد في مصر أي اهتمام بهذا اليوم على الرغم من أهميته على المستوى الاجتماعي للأسرة.

وأضاف: أطالب بتحديد يوم للاحتفال بعيد الأب منذ عام 2015 وطرقت كل الأبواب والجهات المعنية وعلى الرغم من القبول والتأييد من هذه الجهات، إلا أنه حتى الآن لم يصدر قرار بتحديد يوم لعيد الأب في مصر، وهو ما دعاني لرفع هذه الدعوى. 

وأوضحت الدعوى، أنه ورد في القرآن الكريم قوله تعالى “وبالوالِدينِ إِحسانا” كما ورد في الإنجيل المقدس “أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض”.

الدائرة الأولي بمجلس الدولة وزارة التضامن الاجتماعي عيد الأب الدائرة الأولى

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