الانتهاء من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بـ"مجلس الدولة"

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب، الانتهاء من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وجاري الآن إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي، في إطار سعي المجلس نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة.

ويُعد ذلك نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولًا للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة.

وصرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بأن عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للهيئات القضائية لما لها من إثر عظيم فى سرعة الفصل فى القضايا وتحليل البيانات، وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كافة أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقي.