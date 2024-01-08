الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الانتهاء من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بـ"مجلس الدولة"

المستشار عادل عزب
المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة

أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل فهيم محمد عزب، الانتهاء من تنفيذ التطبيق الإلكتروني لنظام التقاضي بمحكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وجاري الآن إجراء الاختبارات اللازمة للتطبيق ومراجعة دورات العمل تمهيدًا للتشغيل التجريبي، في إطار سعي المجلس نحو التحول الرقمي ومواكبة التقدم والتطور العلمي في التيسير على المتقاضين أمام محاكم مجلس الدولة.

ويُعد ذلك نقلة تاريخية وحضارية في إجراءات التقاضي بداية من إيداع الدعوى وحتى صدور الحكم، تماشيًا مع إستراتيجية الدولة نحو التكامل في عملية التحول الرقمي وتحقيقًا للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وصولًا للهدف الأسمى وهو العدالة الناجزة. 

وصرح المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، بأن عملية التحول الرقمي أصبحت ضرورية للهيئات القضائية لما لها من إثر عظيم فى سرعة الفصل فى القضايا وتحليل البيانات، وتوفير الوقت والمال وزيادة الابتكار حتى يتحقق مفهوم العدالة الرقمية لخدمة العدالة والقانون باستخدام وسائل تكنولوجية ومعلوماتية تمكن من رفع كفاءة نظام العمل القضائى وسرعة الفصل فى الدعاوى وتبسيط الإجراءات على كافة أطراف النزاع وحوكمة الأداء والحد من التداول الورقي.

مجلس الدولة المستشار عادل فهيم محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية رئيس مجلس الدولة

مواد متعلقة

رئيس "قضايا الدولة" يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد

قاض مصرى: نتنياهو يخدع العالم المسيحى بتهنئة عيد الميلاد

رئيس قضايا الدولة يهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة العام الجديد

الفخراني يفتتح فرع هيئة قضايا الدولة في مدينة العريش بعد تطويره

ملكي وجمهوري.. الطقوس الإجرائية للقسم الرئاسي لليمين الدستورية

رئيس قضايا الدولة يشهد احتفالية تكريم المتميزين من المستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية

رئيس «قضايا الدولة» يشهد وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنفيذ أول انتخابات إلكترونية لنادي مستشاري الهيئة

بروتوكول تعاون بين قضايا الدولة والهيئة العامة للرقابة المالية

الأكثر قراءة

الفوز المستحيل.. كيف دمرت أنفاق حماس حلم إسرائيل بإعلان النصر فى غزة؟

فصائل فلسطينية تعلن قصف تجميعات آليات وجنود الاحتلال فى محاور غزة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

العثور على جثة محامي مشنوقًا بمكتبه في الإسكندرية

التفاصيل الكاملة عن شهادات البنك الأهلي 2024 البلاتينية والدولارية

استمرار حبس 4 متهمين بذبح صاحب شركة وعشيقته بالمعصرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبي

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال