"والله العظيم تعبنا".. أهل غزة يصفون معاناتهم في اليوم الـ100 من الحرب

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، معاناة أهل غزة، في اليوم الـ 100 من الحرب، والذين أكدوا معاناتهم وشعورهم بالضياع لكنهم مستعينين بالله على حالهم.



وقالت إحدى سيدات "غزة"، خلال التقرير: "100 يوم من الحرب ونحنا مشردين، من مكان إلى آخر، لاأعرف فين ولادي أو أخواتي أو عائلتي، ولا أتواصل مع أحد، ولاأعرف شئ عن أحد، ولكننا هنا منشغلين عن لقمة ناكلها أو شربة مياه".



فيما أعربت سيدة أخرى من سيدات غزة، عن استيائها مما وصل إليه حالها مرددة: "كان عندي مطبخ سيراميك وحياه حلوة وكل شئ منظم، والآن هذا مطبخنا قاعدين على الرمل، مش عارفين نعمل أي حاجة والله المستعان على حالنا".



وتابعت سيدة أخرى: "مر علينا 100 يوم وكأنها بالعمر كله، كانت أسوأ أيام حياتنا، ومش عارفين تطلع منه، ولاعارفين ايه هيحصل، وهل في أسوأ من اللي احنا فيه نشوفه، والله العظيم تعبنا".

