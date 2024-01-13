السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب سقط من الطابق السادس في مول بالشيخ زايد

جثة
جثة

لقي شاب يحمل جنسية عربية مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس بأحد المولات الشهيرة بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة.

مصرع شاب عربي بمول بالشيخ زايد

البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة، بلاغا من إدارة أحد المولات، يفيد بسقوط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية من الطابق السادس، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب سقوطه.

على الفور انتقلت فريق من رجال المباحث إلى المول المشار إليه، وعثروا على جثمان المتوفى، وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى المستشفى والتحفظ على جثمانه لحين وصول فريق من جهات التحقيق لإجراء الصفة التشريحية عليه.

جنسية عربية المولات الشهيرة مدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة غرفة عمليات النجدة رجال المباحث إ

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