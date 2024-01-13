"زراعة الإسكندرية" توجه توصيات لأصحاب المشاتل

تابعت مديرية الزراعة بالإسكندرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبساتين، زراعات البساتين بمحافظة الإسكندرية، وتفعيل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال البساتين وتقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، حيث تم المرور على بعض الصوب الزراعية بجمعية التحرير بمنطقة امتداد ابيس التابعة للمراقبة العامة للتعاونيات والتنمية وذلك من خلال لجنة المرور.



وتضمنت لجنة المرور الدكتور علاء البحراوي، متابع الإدارة المركزية للبساتين، المهندس أحمد زين العابدين - رئيس قسم الفاكهة بإدارة البساتين، التي توجهت لصوبات أحد المزارعين لإنتاج شتلات الخضر ( طماطم وفلفل).



والتنبيه على أصحاب المشاتل بمايلي:

-ضرورة التعامل فقط مع أصناف وهجن الخضر المسجلة بوزارة الزراعة.

-ضرورة تعقيم صواني الزراعة عقب كل دورة إنتاجية.

- خلط مطهر فطري مع بيئة الزراعة للسيطرة على الأمراض الفطرية وأعفان الجذور.

- استخدام أبواب مزدوجة للصوب لمنع دخول الحشرات.

- تخفيض الإحتياجات المائية والسمادية للشتلات في مرحلة التسويق.

- تم التنبيه بضرورة تجديد التراخيص.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور نبيل الششتاوى - وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، وتوجيهات المهندسة تريزا سعد عطا الله - مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، والمهندسة صافيناز محمد الفضالي - مدير إدارة البساتين، وتوجيهات المهندس محمود عطا - رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية.



رش النخيل بحدائق انطونيادس

وفي سياق آخر قامت لجنة من مهندسي إدارة المكافحة بزراعة الإسكندرية، بالمرور الدوري والإشراف ومتابعة فحص ورش النخيل بحدائق أنطونيادس، حيث تم رش عدد 58 نخلة ضد الإصابة بحشرة سوسة النخيل الحمراء.

وذلك وفق توجيهات الدكتور أحمد رزق - رئيس الإدارة المركزية للمكافحة والدكتور نبيل الششتاوي - وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندسة نجوان أحمد فوزى - مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية، المهندس أيمن عبد الستار على - مدير إدارة المكافحة.