ندوات إرشادية لمحصول القمح بـ "زراعة الإسكندرية"

نفَّذت مديرية الزراعة بالإسكندرية، ندوات إرشادية ومتابعات للمحاصيل الاستراتيجية في إطار اهتمام الدولة بمحصول القمح كمحصول استراتيجي مهم والعمل على زيادة إنتاجية الفدان، تحت إشراف الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، والمهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالإسكندرية، والدكتورة دعاء خميس محمد، مدير إدارة شئون الإرشاد الزراعى والمهندس محمد أبو جبل - مدير إدارة برج العرب الزراعية.

وتم تنفيذ ندوة إرشادية لمحصول القمح استعدادًا لموسم 2023 / 2024 بإدارة برج العرب الزراعية، وبحضور المهندس رأفت محمد علي، رئيس قسم الإرشاد الزراعي ببرج العرب وجمهور المزارعين بالمنطقة، والدكتورة ثناء حمد عبدالكريم رئيس الحملة القوميه للقمح.

وتناولت الندوة أهم التوصيات الفنية الواجب اتباعها استعدادًا لبدء موسم زراعة القمح، وكيفية تجهيز الأرض للزراعه في بداية الموسم، وضرورة إضافة السماد الكيماوي بشكل متوازن وعدم إهمال عنصر البوتاسيوم والري بالمعدلات الموصى بها.

5 أصناف قمح بالإسكندرية

كما تم التوعية بأهمية الزراعة على مصاطب وأهم الأصناف (مصر4، مصر 3، سخا 95، جيزه 171، وسدس 14)، وأهم الحشرات التى تصيب القمح وضرورة الاكتشاف المبكر للإصابة، وكيفية مقاومتها والحد من ظهورها، وأنواع الحشائش التى تصيب القمح والتنبيه بضرورة رش الحشائش العريضة بالمبيدات الموصى بها من قبل وزارة الزراعة.

محصول القمح

محصول القمح بالإسكندرية