الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فحص 1304 مريض ضمن قافلة "حياة كريمة" بقرية التنمية في الإسكندرية (صور)

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، قافلة طبية مجانية بقرية التنمية، استمرت على مدار يومين، واستضافت أعمالها الوحدة الصحية للقرية التابعة لمنطقه برج العرب والتي تبعد 15 كم عن أقرب مستشفي (مستشفي برج العرب المركزي)، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

10 تخصصات ضمن قافلة “حياة كريمة”

وقالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن القافلة ضمت 10 تخصصات شملت (باطنة - أطفال - أسنان - جراحة - عظام - نساء - تنظيم أسرة - رمد - جلدية )، وشارك فيها 58 عضو من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1304 مريض من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة، إجراء 324 تحليلًا طبيًا بمعمل الدم بالقافلة و104 تحليلًا بمعمل الطفيليات و4 أشعة سينية و1 اشعة الموجات الصوتية علاوة على فحص 102 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 636 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.

قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
قافلة طبية بالإسكندرية
FB_IMG_1705079841152
FB_IMG_1705079841152
مديرية الشئون الصحية الوحدة الصحية قافلة طبية حياة كريمه برج العرب

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