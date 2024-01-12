في ذكرى رحيله.."توماس هاردي" ابن الريف وصوت الطبقة العاملة

يحتفى الكثير من محبي الشعر والأدب، في شهر يناير، بذكرى الكاتب توماس هاردي الروائي والشاعر الإنجليزي الشهير الذي اهتم بالكتابة عن شخصيات الطبقة العاملة في المجتمع، وجعلهم أبطال رواياته.

حياته المبكرة

توماس هاردي من مواليد 2 يونيو 1840 في هاير بوكهامبتون، دورست، إنجلترا، وتُوفي في يناير عام 1928، ويعد هاردي الابن الأكبر بين اخواته الأربعة، ووالده كان عاملًا بالبناء، فنشأ توماس هاردي في كوخ منعزل على حافة الأراضي البور المفتوحة، وأثرت تجربته المبكرة في الحياة الريفية، بإيقاعاتها الموسمية وثقافتها الشفهية، في الكثير من كتاباته اللاحقة.

أمضى هاردي عامًا في مدرسة القرية في سن الثامنة ثم انتقل إلى المدارس في دورتشستر، وهي بلدة المقاطعة القريبة، حيث حصل على معرفة جيدة بالرياضيات واللاتينية، وفي عام 1856 تدرب على يد جون هيكس، وهو مهندس معماري، وفي عام 1862، انتقل إلى لندن وأصبح رسامًا في مكتب آرثر بلومفيلد الشهير، وهو مهندس معماري كنسي رائد.

وبعد عودته إلى دورست بسبب اعتلال صحته في عام 1867، عمل لدى المعماري جون هيكس مرة أخرى ثم لدى المهندس المعماري جي آر كريكماي في ويموث.

تخليه عن طموحاته في التعليم الجامعي

وعلى الرغم من أن الهندسة المعمارية جلبت لهاردي التقدم الاجتماعي والاقتصادي، إلا أنه في منتصف ستينيات القرن التاسع عشر أجبره نقص الأموال على التخلي عن طموحاته المبكرة في التعليم الجامعي، ثم بدأ في الدراسة الخاصة المكثفة نحو قراءة الشعر والتطوير المنهجي لمهاراته الشعرية.

أولى رواياته

في 1867-1868 كتب توماس هاردي أولى رواياته باسم “الرجل الفقير والمرأة”، وتم النظر في رواياته بتعاطف من قبل الناشريين، ولكن لم يتم نشرها، ونصح جورج ميريديث، بصفته قارئًا للناشر، هاردي بكتابة رواية أكثر رشاقة وأقل رأيًا، وكانت النتيجة كتابته لرواية Desperate Remedies(1871)، والتي تأثرت بالرواية المعاصرة " sensation " لـ ويلكي كولينز.

زواجه وكتابة رواية مستوحاة من خطبته

وفي مارس 1870، تم إرسال هاردي لإجراء تقييم معماري لكنيسة سانت جوليوت المنعزلة والمتهالكة في كورنوال، وهناك- في ظروف رومانسية تم كتب عنها بشكل مؤثر سواء في النثر والشعر- التقى لأول مرة بالمرأة التي أصبحت زوجته بعد أربع سنوات، جيفورد، فقد شجعته وساعدته بنشاط في مساعيه الأدبية، وفي روايته التالية، "زوج من العيون الزرقاء" (1873)، استلهمها بشكل كبير من أيام خطبتهما.

وتزوج هاردي وإيما جيفورد، ضد رغبة عائلتيهما، في سبتمبر 1874، في البداية كانا يتنقلان بقلق إلى حد ما، ويعيشان أحيانًا في لندن، وأحيانًا في دورست، كما كانت كتابته هذه الفترة كروائي مختلطًا إلى حد ما عندما كتب روايته The Hand of Ethelberta، وهي رواية كوميديا ​​اجتماعية تدور حول انعكاسات النظام الطبقي البريطاني، ولم تحظى هذه الرواية بشعبية كبيرة على،

أبرز أعماله

وجاءت كانت أعمال هاردي التالية هي، Trumpet-Major (1880)، والتي تدور أحداثها في الفترة النابليونية، بالإضافة إلى روايتين أخريين وهما Laodicean a(1881) و”اثنان على برج “(1882).

،في رواية هاردي التالية بعنوانThe Woodlanders (1887)، أصبحت القضايا الاجتماعية والاقتصادية مرة أخرى تلعب دورًا محوريًا في كتاباته

وكتب أيضًا حكايات ويسيكس (1888) وهي أول مجموعة من القصص القصيرة التي كان هاردي ينشرها منذ فترة طويلة في المجلات، ومجموعاته القصصية اللاحقة هي "مجموعة من السيدات النبيلات" (1891)، و"مفارقات الحياة الصغيرة" (1894)، و"رجل متغير" (1913)، كما تميز إنتاج هاردي الأدبي في الخيال بنشر رواية Tess of the d’Urbervilles (1891) و"جود الغامض" (1895)، والتي تعتبر بشكل عام أفضل رواياته، إلا أن كلا الكتابين يقدمان كتابة متعاطفة للغاية مع شخصيات الطبقة العاملة.