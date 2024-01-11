الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور النسخة العربية للرواية اليابانية "أحد الرجال" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

كتاب جديد
كتاب جديد

تصدر  دار الكرمة للنشر خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب، الرواية اليابانية الحديثة "أحد الرجال" لكيئتشيرو هيرانو، وترجمة ميسرة عفيفي.

 المؤلف كيئتشيرو هيرانو

هو روائي ياباني وُلد عام 1975، حاز عمله الأول «الكسوف» جائزة أكوتاغاوا؛ أعرق الجوائز الأدبية في اليابان وهو لايزال طالب بالجامعة، ثم توالت الأعمال والجوائز. ونال أيضًا وسام الفنون والآداب الفرنسي في عام 2014.

حازت روايته "أحد الرجال" على جائزة يوميوري العريقة في الأدب عام 2018، وحصلت على المركز الثاني في جوائز المكتبات الكبرىز

 كما حُوِّلت إلى فيلم سينمائي من إخراج كيه إيشيكاوا، فحصد الفيلم جوائز دولية عديدة، وفاز بأغلب جوائز الأكاديمية اليابانية للسينما عام 2023، وشارك الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2022، وحاز جائزة أفضل سيناريو.

تفاصيل الرواية

ووفقًا للرواية،  كيدو محامي طلاق يشارف زواجه على الانهيار بسبب الانفصال العاطفي. إضافةً إلى أزمة منتصف العمر التي تلوح في الأفق، تنقلب حياة كيدو رأسًا على عقب بسبب عودة موكِّلة سابقة تريد منه أن يحقق مع رجل ميت - زوجها المُتوفى مؤخرًا. فبعد وفاته اكتشفت أنه كان يعيش كذبة كبيرة: اسمه، وماضيه، وهويته، تنتمي إلى شخص آخر.

يبحث الكاتب كيئتشيرو هيرانو في الرواية عن الهوية، وغموض الذاكرة، والحكايات التي نحيا ونموت بها، والتصالح بين مَن كنت تأمل أن تكونه ومَن أصبحته في الواقع.

 

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 المترجم ميسرة عفيفي

ميسرة عفيفي مترجم مصري، وُلد في القاهرة ويعيش في اليابان منذ عام 1996. نُشرت له ترجمات لعدد من الروايات اليابانية منها، «مقتل الكومنداتور» لهاروكي موراكامي، و«صندوق باندورا» لأوسامو دازاي، و«الكسوف» و«حكاية قمر» لكيئتشيرو هيرانو، وصدرت له عن دار الكرمة رائعة أوجاي موري: «الإوزة البرية» وتحفة ياسوشي إينويه الخالدة «بندقية صيد».

وتمثل النسخة الـ ٥٥ لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أهمية كبيرة للكثيرين، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، أنه ستحل دولة النرويج فيها كضيف شرف وشخصيته العالم سليم حسن، كما اختارت شخصية معرض كتاب الطفل، لتكون الراحل كامل الكيلاني.

الرواية الرواية اليابانية معرض القاهره الدولي للكتاب دار الكرمة جائزة مترجم

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