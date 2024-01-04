الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"دليل الروح".. كتاب جديد لأحمد فيصل حماد بمعرض الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

صدر حديثا عن دار ليان للنشر والتوزيع كتاب "دليل الروح " للكاتب أحمد فيصل حماد، وذلك بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55 والتي تحل في الـ 24 من شهر يناير الجاري وتستمر حتى السادس من شهر فبراير المقبل.

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تفاصيل الكتاب

 ويناقش كتاب "دليل الروح" كيف يتصالح الإنسان مع نفسه عن طريق تفسير بعض الآيات القرآنية الهامة ،وربطها بالمواقف الواقعية التي يتعرض لها الإنسان في حياته، من أجل خلق تواصل روحي فعال مع الله.
يتحدث الكتاب عن موضوعات هامة مثل الصلاة، الذكر، عدل الله، اليقين، لطف الله الخفي وعوضه.

من أجواء الكتاب

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ومن أجواء الكتاب نقرأ" عارف يعني إيه "عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا"
يعني كل حاجة راحت منك وكل حاجة فقدتها وكل حاجة كان غيابها سبب لوجعك "هترجعلك" لكن يوم ما ترجعلك هترجع في أحسن صورة ليها وأنسب وضع ليك والله.. لكن بشرط إنك تبقى متأكد إن كان غيابها مش حكمته الألم.. قد ما كان حكمته إنك تتشكل إنت كمان في أحسن صورة لاستقبال كل فقد في صورته الجديدة؟
فخليك واثق إنك بتجهز.. وإن الشيء إللي فقدته بيتجهز لك، والوقت اللي كل حاجة هتجهز فيه صح، هو وقت استرجاع المفقود بصورته الجديدة.. خليك على يقين وادعي "عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا".

 

وأحمد فيصل حماد فهو كاتب شاب من مواليد محافظة الشرقية، ويعد كتاب دليل الروح عمله الأدبي الأول.

غلاف الكتاب
معرض القاهره الدولي للكتاب القاهرة الدولي للكتاب دار ليان للنشر دليل الروح

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