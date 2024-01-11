الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"جرَّاح".. أحدث إصدارات نهضة مصر في معرض الكتاب 2024

كتاب جديد
كتاب جديد

صدر حديثًا عن دار نهضة مصر للنشر المجموعة القصصية "جرَّاح" للكاتب وائل السيد علي التي ستشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.

وقالت دار النشر عن الكتاب: "بأسلوب لم تعتده وأفكار ربما تعيد ترتيب مشاعرك، تقدم المجموعة القصصية "جرَّاح" لمحبي القراءة وجبة ثرية.. كثيرٌ من الموضوعات، وعديدٌ من الأزمنة، وعشرات الشخصيات والصراعات. وعبر قصص المجموعة: "عمليّة سريّة"، "معبر الغابة"، "ليلة خريف"، "سِعده الأعرج"، "أميرة ستافوردشاير".

أضافت:"جرَّاح"، يغزل الكاتب "وائل السيد عليّ" كل ذلك ببراعة، بلغة رشيقة، وأحداث جيدة الحبكة، ليقدم لك متعة أكيدة ورحلات شائقة في الإنسان والنفس البشرية وتحدياتها التي لا تنتهي مع المكان والزمان. 

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وتعد "جرَّاح" للكاتب وائل السيد علي، أحدث إصدارات دار نهضة مصر للنشر، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، كما تقدم الدار عدد من الكتب والإصدارات الحديثة في عدة مجالات مثل الأدب، والعلوم الاجتماعية، والتنمية الذاتية،  والسير والتراجم بالإضافة إلى أدب الطفل.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

ويبدأ موعد معرض الكتاب 2024 في نسخته الـ 55 يوم الأحد الموافق 25 يناير 2024 ويستمر لمدة 13 يوم فقط حتى الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2024 حيث يتم عرض مجموعة نادرة من أمهات الكتب خلال الأجنحة المخصصة لدور العرض المشاركة في المعرض المصرية والعربية على حد سواء.

ومن المقرر أن تحل دولة النرويج ضيف شرف على النسخة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب فيما تم اختيار العالم الدكتور سليم حسن والطفل كامل كيلاني  كشخصية المعرض هذا العام وأكدت وزارة الثفاقة عدم وجود أي زيادة في أسعار أجنحة المعرض حيث يتم سداد رسوم الايجار من خلال الهيئة المصرية العامة للكتاب وذلك بالدفع على ثلاث مراحل، يمكن للراغبين في زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الـ 55 من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به.

وتتراوح أسعار تذاكر دخول معرض القاهرة الدولي للكتاب من الـ 5 إلى 10 جنيهات ويمكن حجزها من خلال الموقع الإلكتروني بإدخال البيانات اللازمة، وذلك لمنع الزحام والطوابير أثناء حجز تذاكر الدخول وتنظيم أعداد الزائرين من كافة أبواب المعرض.

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