أجندة الفعاليات الثقافية لبيت السناري خلال يناير 2024 (صور)

أعلن بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالقاهرة، عن برنامج الفعاليات الثقافية لشهر يناير 2024، التي تتنوع ما بين الدورات التدريبية والندوات الثقافية والمعارض الفنية وغيرها.

أجندة فعاليات بيت السناري في يناير 2024

ينظم البيت الأثري، ندوة لمناقشة كتاب "الفسطاط وأبوابها" للباحث عبد الرحمن الطويل بالتعاون مع سيرة القاهرة، وذلك يوم السبت 13 يناير.

أما يوم الأحد الموافق 14 يناير، يقام معرض للفنان حين الشرق بالتعاون مع "باب مصر"، يوم الأحد في تمام الساعة 6 مساءً.

وفي يوم الثلاثاء 16 يناير، ينظم بيت السناري حفل فني وتراثي للفنان زين محمود وتلاميذه.

وفي يوم الخميس 18 يناير، ينظم بيت السناري دورة تدريبية لفن الكروشيه، في تمام الساعة 12 ظهرًا.

أما الأحد الموافق 21 يناير، يقيم السناري، ندوة تحت عنوان "ثقافة البحر الأبيض المتوسط.. مصر والصعود لنادي كبار منتجي الزيتون" للكاتب الصحفي أحمد السرساوي.

وفي يوم 29 يناير، يقيم السناري معرض منتجات الجلود لدكتور ماجد حماد، في تمام الساعة 6 مساءً.

عن بيت السناري

وعن بناء بيت السناري، فهو قصر لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة، وتم بناء القصر في حي السيدة زينب.

وقد تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وقرر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

وينظم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها.