"صناعة الأفلام الوثائقية".. ورشة تدريبية في بيت السناري 16 نوفمبر

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي، ورشة عمل مفتوحة للجمهور، بعنوان "صناعة الأفلام الوثائقية"، وذلك يومي الخميس 16 نوفمبر والأحد 19 نوفمبر 2023، في تمام الخامسة مسًاء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، بالقاهرة، في تمام الساعة 5 مساءً.

يحاضر في الورشة الكاتب الصحفي أحمد السرساوي خبير صناعة المحتوى، والدكتورة لمياء سمير أستاذة الإخراج التليفزيوني بكليات الإعلام، وكبير المخرجين بالتليفزيون المصري، وتقدم الورشة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ملتقى الهناجر الثقافي.

ويتضمن برنامج الورشة، التعريف بأساليب ومراحل وجماليات صناعة الأفلام الوثائقية الراقية؛ بدءًا من إنتاج الفكرة، وكتابة السيناريو "الاسكريبت"، مرورًا بالتنفيذ والتصوير والمونتاج، وحتى العرض والتسويق.

تأتي الندوة في إطار الحرص على نشر الثقافة والحفاظ على التاريخ والتراث، والمساهمة في تطوير صناعة السينما والإعلام، وتعزيز الوعي الثقافي في المجتمع، وكذلك توفير فرصة للمشاركين للاستفادة من المهارات والأدوات المتاحة لهم لإنتاج أفلام وثائقية ذات جودة عالية، فضلًا عن تطوير قدرات التواصل والتعبير وزيادة المعرفة وتوسيع الآفاق.

عن بيت السناري

يعد تاريخ بناء القصر الأثري في منطقة السيدة زينب، لإبراهيم كتخدا السناري؛ وهو أحد المماليك التابعين لمراد بك والذي لقِّب بالسناري نسبة لمدينة سنار، ويشير الجبرتي إلى أن أصله يرجع للبرابرة.

ثم تمت مصادرة المنزل من قِبل الفرنسيين في عام 1798؛ مع مجىء الحملة الفرنسية لإسكان أعضاء لجنة العلوم والفنون التي صاحبت بعثة نابليون العسكرية لعمل دراسة منهجية للبلاد، كانت أهم نتائجها كتاب "وصف مصر".

وقرر الدكتور إسماعيل سراج الدين؛ مدير مكتبة الإسكندرية السابق، وبعد موافقة اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية، تسليم منزل السناري للمكتبة التي بدأت في تجهيزه بهدف تحويله إلى منفذ ثقافي مهم بحي السيدة زينب لنشر الوعي الثقافي والفني والعلمي في المناطق المحيطة به، ولتشجيع الشباب على الانخراط في الحياة العامة.

كما يقيم بيت السناري عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية مثل المعارض والندوات والمنتديات وورش العمل والعروض المسرحية، كما تعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة وحفلات توقيع الكتب وأمسيات شعرية وفنية وغيرها.