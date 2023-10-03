الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"طه حسين وثائق مجهولة".. كتاب يكشف أسرار حياة عميد الأدب العربي

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين من الشخصيات المؤثرة في الأدب العربي والتي تناولت عشرات الأقلام حياته من كافة الجوانب ومن بين تلك الكتب كتاب "طه حسين وثائق مجهولة" للكاتب إبراهيم عبدالعزيز، وهو عبارة عن مجموعة من الوثائق والشهادات التي تتناول جوانب مختلفة من حياة وفكر عميد الأدب العربي طه حسين. 

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فصول الكتاب

يتكون الكتاب من أربعة أجزاء، يتناول الجزء الأول حياة طه حسين في الجامعة، ويضم هذا الجزء محاضرات طه حسين التي لم تنشر من قبل، ورسائله المتبادلة مع الأساتذة والطلاب، ووثائق تتعلق بتجربته في التعليم والبحث.

ويتناول الجزء الثاني طه حسين ككاتب، ويضم هذا الجزء دراسات نقدية لأعمال طه حسين، ورسائله إلى المثقفين والكتاب، ووثائق تتعلق بنشر أعماله.

بينما يتناول الجزء الثالث طه حسين كشخصية سياسية، ويضم هذا الجزء شهادات عن آرائه السياسية، ووثائق تتعلق بمواقفه السياسية. ويتحدث الجزء الرابع طه حسين كشخصية أسرية، ويضم هذا الجزء رسائل طه حسين إلى ابنته أمينة، ووثائق تتعلق بحياته الأسرية.

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ويعد كتاب "طه حسين وثائق مجهولة" إسهامًا جديدًا في الدراسات الطه حسينية، حيث يقدم للباحثين والدارسين مجموعة من الوثائق والشهادات التي لم تكن معروفة من قبل.

وقد تم جمع هذه الوثائق من مصادر متنوعة، منها أرشيف طه حسين الخاص، ومكتبة الإسكندرية، ومصادر أخرى.

ويتميز الكتاب بأسلوبه الرشيق، ودقة المعلومات التي يقدمها. كما أنه يتميز بتناوله لأبعاد مختلفة من حياة وفكر طه حسين، مما يساهم في تقديم صورة أكثر شمولًا عن هذه الشخصية الكبيرة.

بعض الوثائق والشهادات في الكتاب
من أهم الوثائق والشهادات التي يتضمنها الكتاب: محاضرات طه حسين في كلية الآداب، والتي تكشف عن أفكاره ورؤيته النقدية، رسائل طه حسين إلى أساتذته وطلابه، والتي تعكس علاقته بهم.

كما يتناول الكتاب شهادات عن آرائه السياسية، والتي تبين موقفه من القضايا الوطنية والقومية، رسائل طه حسين إلى ابنته أمينة، والتي تكشف عن مشاعره الأبوية.

يمثل كتاب "طه حسين وثائق مجهولة" إضافة قيمة للمكتبة العربية، ويساهم في إثراء الدراسات الخاصة بعميد الأدب العربي.

بعض التعليقات على الكتاب

وجد الكتاب استحسانًا كبيرًا من جانب الكتاب والمثقفين ومن بين تلك التعليقات على الكتاب: "يعد كتاب إبراهيم عبدالعزيز إضافة مهمة إلى الدراسات الطه حسينية، فهو يعتمد على مجموعة من الوثائق والشهادات التي لم تكن معروفة من قبل، مما يساهم في تقديم صورة أكثر شمولًا عن حياة وفكر طه حسين."، وأنه "كتاب قيم يستحق القراءة، فهو يقدم للقارئ معلومات جديدة ومفيدة عن عميد الأدب العربي".

طه حسين عميد الأدب العربي وثائق مجهولة إبراهيم عبدالعزيز الأدب العربي

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