الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كيف رد طه حسين على اتهامه بالإلحاد؟

طه حسين
طه حسين

كشف طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة، أنه عثر على كراسة كان يعلم فيها طه حسين عميد الأدب العربي، ابنه مؤنس اللغة العربية.

 

وقال الطاهر خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن هذه الكراسة تثبت أنه طه حسين حريص على دينه، فكان يعلم ابنه في الكراسة القرآن الكريم سورة الليل، يكتب المرادفة باللغة العربية، ومرادفة باللغة الفرنسية، ومجموعة من الشعر العربي ويعلمه النحو.

ولفت إلى أن الاتهامات التي وجهت إلى طه حسين، بسبب كتابه "الشعر الجاهلي"، طه حسين قال  من أول ما قامت المعركة "مفيش معركة، عايزينه توجههوه توجيه ديني" وأرسل  خطاب رسمي لرئيس الجامعة، يؤكد أنه لا يمكن يتعرض للدين وأنه مؤمن مسلم موحد يؤمن بالله وملائكته.

 

واستعرض الباز، نص خطاب طه حسين لرئيس جامعة القاهرة، والذي جاء كالآتي: 

 

خطاب طه حسين لرئيس جامعة القاهرة حول كتابه الشعر الجاهلي

حضرة صاحب العزة الأستاذ الجليل مدير الجامعة المصرية

أتشرف بأن أرفع إلى عزتكم ما يأتي

كثر اللغط حول الكتاب الذي أصدرْتُهُ منذ حين باسم: «في الشعر الجاهلي»، وقيل أني تعمدتُ فيه إهانة الدين والخروج عليه، وأني أعلِّم الإلحاد في الجامعة، وأنا أؤكد لعزتكم أني لم أرد إهانة الدين ولم أخرج عليه، وما كان لي أن أفعل ذلك، وأنا مسلم أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأنا الذي جاهد ما استطاع في تقوية التعليم الديني في وزارة المعارف حين كلفت العمل في لجنة هذا التعليم، ويشهد بذلك معالي وزير المعارف وأعوانه الذين شاركوني في هذا العمل، وأؤكد لعزتكم أن دروسي في الجامعة خلت خلوًّا تامًّا من التعرض للديانات، لأني أعرف أن الجامعة لم تنشأ لمثل هذا.

 

وأنا أرجو أن تتفضلوا فتبلغوا هذا البيان من تشاءون وتنشروه حيث تشاءون وأن تقبلوا تحياتي الخالصة وإجلالي العظيم

طه حسين عميد الأدب العربي الباز اخر النهار الشعر العربي

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