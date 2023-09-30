طارق الطاهر: طه حسين حافظ على هوية مصر في مواجهة الاحتلال والإخوان

قال طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة، إن الإخوان حاولوا تسييد سيد قطب على عميد الأدب العربي طه حسين، وما حدث بعد 2013 فعلوه مع طه حسين، حاولوا تخويف الشعب بتكفيره.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "طه حسين كان يحافظ على طبيعة الشعب المصري، وكان لديه قدرة على مقاومة الاحتلال البريطاني"، مشيرًا إلى أن أحد تلاميذته أرسل له رسالة، يقول إنه في بريطانيا يشهد وجود تحركات لتغيير طبيعة التعليم في مصر.

وأردف: "قيمة طه حسين لم تكتشف بعد، كان واحدًا ممن حافظوا على هوية مصر".

الإخوان سعوا لإلغاء الباليه والأوبرا

ولفت إلى أن الإخوان سعوا لإلغاء الباليه والأوبرا، لكن الثقافة حظيت باهتمام في الفترات الأخيرة رغم المعوقات، تصدر مجلات متنوعة، وبرؤى مختلفة، مردفا: "كنت رئيس تحرير أخبار الأدب، دورتين، لم يصدر لي أي كلام أكتب في إيه ومكتبش في إيه، خضت معارك كبيرة في أخبار الأدب ضد وزارة الثقافة".

وتابع: "القيادة السياسية لا تنكر الصعوبات الاقتصادية، والفئات المختلفة تشعر بها، لكن الدولة لم تتخل عن الثقافة والصحة، لايزال هناك دعم يقدم للثقافة، وهيبئة قصور الثقافة لديها مشروع النشء، حيث تباع الكتب بـ 10 جنيهات، و7 جنيهات، والمطرب الكبير علي الحجار في قصر ثقافة الإسماعيلية، في إطار الاحتفال بأكتوبر".

وكشف عن أن الشهر المقبل سيتم توزيع كتاب مجاني، مع مجلة الثقافة عن شكل مصر الثقافي من سنة 1967، لسنة 1973، مردفا: "موضوع لم يتطرق له أحد، شكل مصر الثقافي، إحنا بعد 3 شهور من النكسة تم افتتاح معهد ترجمة، وأعيد تأسيس مشروع النشر الذي تبناه ثرروت عكاشة، وسنة 1970 كان الاحتفال بألفية القاهرة، عبدالناصر يقول رسالة واضحة عن الحفاظ على البلد".