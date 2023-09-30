السبت 30 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق الطاهر: طه حسين حافظ على هوية مصر في مواجهة الاحتلال والإخوان

طارق الطاهر
طارق الطاهر

قال  طارق الطاهر،  رئيس تحرير مجلة الثقافة، إن الإخوان حاولوا تسييد سيد قطب على عميد الأدب العربي طه حسين، وما حدث بعد 2013 فعلوه مع طه حسين، حاولوا تخويف الشعب بتكفيره.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "طه حسين كان يحافظ على طبيعة الشعب المصري، وكان لديه قدرة على مقاومة الاحتلال البريطاني"، مشيرًا إلى أن أحد تلاميذته أرسل له رسالة، يقول إنه في بريطانيا يشهد وجود تحركات لتغيير طبيعة التعليم في مصر.

وأردف: "قيمة طه حسين لم تكتشف بعد، كان واحدًا ممن حافظوا على هوية مصر".

 

الإخوان سعوا لإلغاء الباليه والأوبرا

ولفت إلى أن الإخوان سعوا لإلغاء الباليه والأوبرا، لكن الثقافة حظيت باهتمام في الفترات الأخيرة رغم المعوقات، تصدر مجلات متنوعة، وبرؤى مختلفة، مردفا: "كنت رئيس تحرير أخبار الأدب، دورتين، لم يصدر لي أي كلام أكتب في إيه ومكتبش في إيه، خضت معارك كبيرة في أخبار الأدب ضد وزارة الثقافة".

وتابع: "القيادة السياسية لا تنكر الصعوبات الاقتصادية، والفئات المختلفة تشعر بها، لكن الدولة لم تتخل عن الثقافة والصحة، لايزال هناك دعم يقدم للثقافة، وهيبئة قصور الثقافة لديها مشروع النشء، حيث تباع الكتب بـ 10 جنيهات، و7 جنيهات، والمطرب الكبير علي الحجار في قصر ثقافة الإسماعيلية، في إطار الاحتفال بأكتوبر".

وكشف عن أن الشهر المقبل سيتم توزيع كتاب مجاني، مع مجلة الثقافة  عن شكل مصر الثقافي من سنة 1967، لسنة 1973، مردفا: "موضوع لم يتطرق له أحد، شكل مصر الثقافي، إحنا بعد 3 شهور من النكسة تم افتتاح معهد ترجمة، وأعيد  تأسيس مشروع النشر الذي تبناه ثرروت عكاشة، وسنة 1970 كان الاحتفال بألفية القاهرة، عبدالناصر يقول رسالة واضحة عن الحفاظ على البلد".

طارق الطاهر طه حسين الإخوان سيد قطب الاحتلال البريطانى التعليم الثقافة

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: "أبيع الغاز بـ12 مليار دولار كاش ولا بـ3 مليارات دولار ومبخدهمش"؟

الرئيس السيسى يمازح وزير الكهرباء بسبب طلبه للغاز: "ادفع اللى عليك"

الرئيس السيسى: "خلوا بالكم من بلدكم اللعبة الدايرة إزاى نخربها"

الرئيس السيسى: محطات الإسالة توقفت فى 2011 لأن الأشرار خلوا الناس تعمل مظاهرات

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

محمد باغة: مصر ليست بعيدة عن أن تكون نموذجًا واعدًا مثل الصين

مصطفى بدرة: مصر كانت ستتحول لجراج كبير لولا الطرق والكبارى

مهاب مميش يكشف لأول مرة سر فكرة إنشاء قناة السويس الجديدة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يمازح وزير الكهرباء بسبب طلبه للغاز: "ادفع اللى عليك"

الرئيس السيسى: محطات الإسالة توقفت فى 2011 لأن الأشرار خلوا الناس تعمل مظاهرات

الزمالك يصنع المعجزة برباعية فى الشوط الثانى ويعبر أرتا سولار

"عاشت فى رعب 5 سنين".. صديقة موظفة جامعة القاهرة تكشف السبب الحقيقى لمقتلها

حقيقة تأثر مصر بالعاصفة "إلياس".. ومفاجأة بشأن طقس الأسبوع

الكونفدرالية.. أرتا سولار يباغت الزمالك بهدف مبكر فى إياب دور الـ32

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

مواهب للبيع

وائل لطفي

حكاية وطن يجب أن يكمل ما بدأه

ماجد حبته

حكاية تسع سنوات

إسراء شوقي

نساء مصر.. «حكاية وطن»

الحسين عبدالرازق

من أقوالهم سلط عليهم

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «٨-١٠»

سارة شريف

محاكمة جولدا

ماجد حبته

تحذيرات هيئة الانتخابات

صور

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

رحمة الله المهداة

الرئيس السيسى يزور الإسماعيلية

محطة تل أبيب

المزيد

الكابوس الأبدى.. شهادات إسرائيلية حديثة عن حرب أكتوبر: «جحيم وصدمة.. ونتائجها مرعبة»

رغم إجراءات الاحتلال.. 40 ألفًا أدوا صلاة الجمعة فى رحاب المسجد الأقصى

إصابة فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى واعتقال آخر بمدينة البيرة