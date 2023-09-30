السبت 30 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الطاهر: "رئيس تحرير مجلة أخبار الأدب السابق كان بيبلغ فينا خيرت الشاطر"

برنامج آخر النهار
برنامج "آخر النهار"

قال طارق الطاهر، رئيس تحرير مجلة الثقافة، إنه شاهد على تطور قطاع الثقافة خلال السنوات التسع الماضية، مؤكدًا أنه لولا ما حدث في 2013 ولولا موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت أمور كثيرة تغيرت ومنها الثقافة، مردفًا: "كنا نسير في اتجاه القضاء على الهوية المصرية".

وحكى خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه عندما كان في مجلة أخبار الأدب كان قائمًا بأعمال رئيس التحرير، وكان رئيس التحرير تم تعيينه عن طريق الإخوان، فوضع صورة خيرت الشاطر غلافًا لمجلة أخبار الأدب.

رئيس تحرير مجلة الثقافة: الرئيس السيسي حمانا وحمى الكيان

وأردف: "الرئيس السيسي حمانا، وحمى الكيان، رئيس التحرير كل يوم كان بيبلغ فينا خيرت الشاطر، يقول له طارق الطاهر قدم موضوع عن كذا، محمد شعير قدم عن  كذا، فلان قدم عن كذا، ولما قامت الثورة تم كشف المراسلات التي كانت عبارة عن إيميلات".

وختم: "لولا يقظة الشعب والجيش الوطني، كنا ذهبنا في منحنى آخر". 

مجلة الثقافة اخر النهار الباز اخبار الأدب خيرت الشاطر

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