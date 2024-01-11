لا يفوتك هذا المساء| مقتل 20 شخصًا في غارة جوية بمسشفى الأقصى .. واحتفاء واسع بفيديو وسام أبو علي

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها من الأحداث رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"أعظم نادي".. احتفاء واسع من مواقع التواصل بفيديو وسام أبو علي

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فيديو إعلان النادي الأهلي التعاقد مع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي كأولى صفقات المارد الأحمر الشتوية لعام 2024. ونشر الأهلي فيديو عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل المختلفة، خلال الساعات الأخيرة أعلن من خلاله التعاقد مع وسام أبو علي تحت عنوان: "من فلسطين الحرة.. إلى فخر الأمة". لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4603986

100 يوم حرب في غزة.. طارق فهمي: "إسرائيل بلا رؤية أو أهداف"

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن جيش الاحتلال منذ أحداث 7 أكتوبر أعلن أهدافه مباشرة وهي إنهاء حكم حماس والحديث عن مناطق أمنة وخالية من الوجود المدني والعسكري. وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أنه يوجد تناقض حول أهداف العملية وهناك مطالبات بوقف العملية بالداخل الإسرائيلي.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604014

القاهرة الإخبارية: أمريكا تُدين استيلاء البحرية الإيرانية على ناقلة نفط فى بحر عمان

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس، استيلاء إيران على ناقلة نفط في بحر عمان، داعية إياها إلى الإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها؛ وذلك بحسبما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604011

السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بهتك عرض زميلته فى عين شمس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهما بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بهتك عرض زميلته بغير رضاها فى عين شمس وكشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج زميلته إلى منزله وقام بخلع ملابسها بغير رضاها حال كونها طفلة لا تتعدى الـ.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4603925

استشهاد مسعفين وتدمير سيارتهم في غارة إسرائيلية جنوب لبنان

أعلنت جماعة حزب الله، الخميس، أن غارة إسرائيلية في جنوب لبنان قتلت مسعفين ودمرت سيارة إسعاف. وقال حزب الله، في بيان الخميس "إن العدو الإسرائيلي استهدف مؤخرًا مركزًا للدفاع المدني التابع للجنة الصحة الإسلامية في بلدة.. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604041

مقتل 20 شخصًا في غارة جوية بمسشفى الأقصى

ذكر قسم الطواريء بالوحدة الصحية، الخميس، أنه قُتل ما لا يقل عن 20 شخصًا عندما أصابت غارة جوية مبنى من طابقين بالقرب من مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة أمس الأربعاء. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4603969

بمشاركة 550 لاعبًا.. ختام المرحلة الأولى من بطولات الجمهورية لألعاب القوى

اختتمت مساء اليوم منافسات المرحلة الأولى من سلسلة بطولات الجمهورية لألعاب القوى البارالمبي، والتى يشارك فيها 550 لاعبا ولاعبة يمثلون 41 ناديًا وهيئة رياضية، حيث انطلقت المنافسات الثلاثاء الماضي واستمرت على مدار ثلاثة أيام لتنتهي اليوم الخميس. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604024

المغرب "يُمطر" شباك سيراليون بثلاثية وديًا استعدادا لأمم أفريقيا

حقق منتخب المغرب لكرة القدم فوزَا كبيرًا 3/1 على منتخب سيراليون،في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس. وتقمص يوسف النصيري، مهاجم أشبيلية الإسباني دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفين لمصلحة المنتخب المغربي، فيما تكفل سفيان بوفال بإحراز الهدف الثالث. لقراءة الموضوع كاملًا اضغط على هذا الرابط بالأسفل:

https://www.dostor.org/4604026