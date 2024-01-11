السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بهتك عرض زميلته فى عين شمس

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهما بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بهتك عرض زميلته بغير رضاها فى عين شمس.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج زميلته إلى منزله وقام بخلع ملابسها بغير رضاها حال كونها طفلة لا تتعدى الثامنة عشرة من عمرها حيث استغل تواجدها بمفردها وقام بتجريدها من ملابسها كرهًا عنها وقام بهتك عرضها.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بارتكابه للواقعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجنى عليها على علاقة صداقة، ويوم الواقعة استدرجها إلى منزله وهتك عرضها.