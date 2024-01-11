الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن المشدد 5 سنوات للمتهم بهتك عرض زميلته فى عين شمس

محاكمة
محاكمة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة متهما بالسجن المشدد 5 سنوات لاتهامه بهتك عرض زميلته بغير رضاها فى عين شمس.

كشفت التحقيقات عن أن المتهم استدرج زميلته إلى منزله وقام بخلع ملابسها بغير رضاها حال كونها طفلة لا تتعدى الثامنة عشرة من عمرها حيث استغل تواجدها بمفردها وقام بتجريدها من ملابسها كرهًا عنها وقام بهتك عرضها.

وخلال التحقيقات أقر المتهم بارتكابه للواقعة، وكشفت التحقيقات أن المتهم والمجنى عليها على علاقة صداقة، ويوم الواقعة استدرجها إلى منزله وهتك عرضها.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد هتك عرض عين شمس

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