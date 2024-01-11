السجن المشدد 5 سنوات لعاطل ضبط بحوزته "حشيش" في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 5 سنوات غيابيا وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المخدر المضبوط بتهمة الاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد علي عبد المجيد والمستشار أيمن إبراهيم درويش والمستشار هيثم وجيه حماد.

بداية أحداث القضية رقم 18908 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان يفيد بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة.

كشفت التحقيقات، عن قيام المتهم، عاطل، بمزوالة نشاط إجرامي للاتجار في المواد المخدرة، وعقب تقنين الإجراءات انتقلت قوة أمنية لمكان تواجده، وضبطت مواد مخدرة بحوزته، تحوى 23 لفافة من قطع مخدر الحشيش وبتفتيش شخصه عثر علي مبلغ مالى.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار، والمبالغ المالية من حصيلة البيع، حيث تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.