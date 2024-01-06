المشدد 15 سنة لتاجر مخدرات في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.ا.ع" بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، عما أسند إليه، ومصادرة المخدر المضبوط والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 8643 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بضبط المتهم، وبحوزته مواد مخدرة، بدائرة القسم.

وتبين من التحقيقات أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم، ابصرت القوة الأمنية المتهم " م.ا.ع" عاطل، في مواجهة القوة الأمنية، وعند مشاهدته لهم ألقي لفافة على الأرض، وبفضها تبين أنها تحوي على مخدر الهيروين، وحاول المتهم الفرار، إلا أن القوة تمكنت من ضبطه، وتفتيشه عثر بحوزته على لفافة أخرى لمخدر الهيروين ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ، المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها.