الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المغرب "يُمطر" شباك سيراليون بثلاثية وديًا استعدادا لأمم أفريقيا

منتخب المغرب
منتخب المغرب

حقق منتخب المغرب لكرة القدم فوزَا كبيرًا 3/1 على منتخب سيراليون،في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس.

وتقمص يوسف النصيري، مهاجم أشبيلية الإسباني دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفين لمصلحة المنتخب المغربي، فيما تكفل سفيان بوفال بإحراز الهدف الثالث.

ويستعد منتخب المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، التي تنطلق في كوت ديفوار بعد غد السبت، وتواصل فعالياتها حتى 11 فبراير القادم.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات منتخب المغرب، الذي يلعب في البطولة للمرة الـ19، بالمجموعة السادسة في أمم أفريقيا، برفقة منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ويحلم المنتخب المغربي، الذي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم بقطر عام 2022 بحصوله على المركز الرابع، بالتتويج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على كأس البطولة مرة وحيدة عام 1976 على الأراضي الإثيوبية.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا لـ"كان 2023".. مزراوي وعدلي يلحقان ببعثة المغرب في كوت ديفوار

منتخب المغرب منتخب سيراليون كأس الأمم الأفريقية مباراة المغرب وسيراليون كوت ديفوار 2024

مواد متعلقة

استعدادًا لـ"كان 2023".. مزراوي وعدلي يلحقان ببعثة المغرب في كوت ديفوار

بعثة منتخب المغرب تطير إلى كوت ديفوار للمشاركة فى كأس الأمم الإفريقية 2023

الأكثر قراءة

احذروا.. "شعبة الذهب" تفجر مفاجأة عن سعر الذهب خلال الأيام المقبلة

أول تعليق من الأزهر على موقف جنوب إفريقيا ضد الاحتلال بمحكمة العدل الدولية

محمد الباز يكتب: لماذا حرف؟.. جريدة ثقافية لاستعادة سلطة الكلمة وسطوتها

لوائح "كاف" تصدم منتخب مصر قبل مواجهة موزمبيق فى أمم إفريقيا 2023

ما الحل.. لو رفضت إسرائيل حكم محكمة العدل الدولية؟

موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2024 وأرق رسائل التهنئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التحول الرابع

ماجد حبته

تكامل صناعى صار خماسيًا

سامح الأسوانى

نداء الحدائين.. لا تنويحة ولا صقر

إبراهيم عبدالفتاح

رحيم

محمد العسيري

رقصة ليست أخيرة على أطلال أم كلثوم

منى رجب

جهود مكثفة لمصر من أجل حقوق الفلسطينيين

ماجد حبته

قمة العقبة الثلاثية

حسين دعسة

القمة الثلاثية الأردنية المصرية الفلسطينية من أجل غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تمهيدا للاستيلاء عليها.. مستعمرون يجرفون أراضي في مسافر يطا

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟