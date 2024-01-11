المغرب "يُمطر" شباك سيراليون بثلاثية وديًا استعدادا لأمم أفريقيا

حقق منتخب المغرب لكرة القدم فوزَا كبيرًا 3/1 على منتخب سيراليون،في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الخميس.

وتقمص يوسف النصيري، مهاجم أشبيلية الإسباني دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفين لمصلحة المنتخب المغربي، فيما تكفل سفيان بوفال بإحراز الهدف الثالث.

ويستعد منتخب المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، التي تنطلق في كوت ديفوار بعد غد السبت، وتواصل فعالياتها حتى 11 فبراير القادم.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات منتخب المغرب، الذي يلعب في البطولة للمرة الـ19، بالمجموعة السادسة في أمم أفريقيا، برفقة منتخبات تنزانيا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

ويحلم المنتخب المغربي، الذي حقق إنجازا تاريخيا في كأس العالم بقطر عام 2022 بحصوله على المركز الرابع، بالتتويج بلقب أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حصل على كأس البطولة مرة وحيدة عام 1976 على الأراضي الإثيوبية.

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